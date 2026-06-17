​El Complejo Judicial de Cipolletti entra en su etapa final con 70% de avance 

El Complejo Judicial de Cipolletti alcanzó el 70% de ejecución y entró en su etapa final. La obra del STJ supera los $13.900 millones.

El Complejo Judicial de Cipolletti ingresó formalmente en su etapa final de ejecución tras alcanzar un 70% de avance general, según informó el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Las tareas del último tramo comenzaron la semana pasada y forman parte de la primera etapa de finalización del proyecto, una de las obras de infraestructura judicial más importantes de la región.

La intervención está a cargo de la empresa Constructora Roque Mocciola S.A., adjudicataria de los trabajos que buscan completar el edificio destinado a concentrar distintos organismos judiciales en la ciudad. Este miércoles se realizó una recorrida oficial por el predio para supervisar el estado de obra y coordinar los próximos pasos.

Una recorrida oficial para definir la etapa final

Durante la visita participaron el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarian; el vocal del STJ y delegado en la Cuarta Circunscripción, Sergio Ceci; el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler; y representantes del área de Infraestructura y Arquitectura Judicial, junto a la empresa constructora.

En la recorrida se analizaron aspectos técnicos del avance, los plazos de ejecución y la planificación operativa de la etapa final. También se evaluaron cuestiones vinculadas a la circulación en el sector, accesos al predio y el impacto urbano que tendrá el nuevo complejo una vez en funcionamiento.

El encuentro sirvió además para reforzar la articulación entre el Poder Judicial y el municipio, especialmente en lo referido a movilidad, accesibilidad y ordenamiento del entorno urbano.

Una inversión millonaria y una obra estratégica

La obra fue adjudicada por un monto de $13.986.596.614,90 y cuenta con un plazo de ejecución de 540 días corridos desde su inicio. El control técnico está a cargo de la Dirección de Infraestructura y Arquitectura Judicial junto a la inspección de obras correspondiente.

Según la documentación oficial, la licitación pública N° 48/2025 recibió tres ofertas, de las cuales una fue descartada por inconsistencias técnicas. Entre las propuestas restantes, la adjudicación se resolvió a favor de la empresa Roque Mocciola S.A. en el marco del Régimen de Compre Rionegrino, al registrarse una diferencia mínima en la evaluación económica.

Un plan de expansión de infraestructura judicial

Desde el Superior Tribunal de Justicia remarcan que la obra forma parte de una política de largo plazo orientada a reducir el uso de inmuebles alquilados y avanzar hacia edificios propios para el funcionamiento del Poder Judicial en toda la provincia.

En ese esquema también se incluyen los complejos judiciales de El Bolsón y San Antonio Oeste, además de refacciones en distintas dependencias, juzgados de Paz y edificios como el Pilmayquén en San Carlos de Bariloche.

De acuerdo a datos oficiales, la superficie ocupada por el Poder Judicial creció de 47.566 metros cuadrados en 2013 a 67.078 en 2025, lo que representa un incremento sostenido en infraestructura para acompañar la expansión del servicio de justicia en Río Negro.

Con el ingreso a su etapa final, el Complejo Judicial de Cipolletti se encamina a convertirse en una de las obras más relevantes para la organización judicial de la Cuarta Circunscripción y el desarrollo urbano de la ciudad.