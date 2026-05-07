​El Bolsón cederá tierras a la UNRN para crear un campo agroecológico y fortalecer la formación universitaria 

La Universidad Nacional de Río Negro contará con un predio propio en Mallín Ahogado para prácticas académicas e investigaciones en agroecología. El proyecto apunta a consolidar a El Bolsón como referencia regional en producción sustentable y educación pública.

La Universidad Nacional de Río Negro dará un paso clave en el desarrollo de la formación agroecológica en la comarca andina tras el anuncio de la cesión de un predio en Mallín Ahogado, donde funcionará un nuevo Campo Agroecológico destinado a actividades académicas, productivas y de investigación.

El proyecto fue presentado este miércoles en la Casa del Bicentenario de El Bolsón y contempla la entrega de 11 mil metros cuadrados para las prácticas de la Licenciatura en Agroecología, la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica y trabajos científicos del IRNAD, el instituto de investigación de la UNRN y el CONICET.

Un campo agroecológico para prácticas universitarias e investigación

La iniciativa permitirá que estudiantes y docentes cuenten con un espacio propio para desarrollar actividades vinculadas a la producción sustentable y el manejo de recursos naturales.

Según explicó el director de Agroecología, Juan José Ochoa, el predio estará destinado al cultivo de especies frutícolas, hortícolas y forrajeras, además de especies nativas, actividades apícolas y cría de animales de granja.

El proyecto también prevé la construcción de un espacio áulico para fortalecer la formación práctica de los estudiantes.

El Bolsón busca consolidarse como polo agroecológico

Durante la presentación participaron el vicerrector de la Sede Andina de la UNRN, Diego Aguiar, y el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano.

Pogliano destacó que el campo formará parte de un predio más amplio de 24 hectáreas que el municipio destinó a distintos servicios para la zona rural, entre ellos infraestructura para brigadas de incendios, un centro de salud y una escuela.

“Quienes nos formamos en la universidad pública sabemos la importancia que tiene el acceso a una formación superior para generar oportunidades de crecimiento”, afirmó el jefe comunal.

La UNRN destacó el impacto educativo y productivo del proyecto

Desde la universidad remarcaron que la iniciativa responde a una demanda histórica de la comunidad educativa de El Bolsón y permitirá fortalecer el vínculo entre la educación superior y el desarrollo regional.

Aguiar señaló que el acceso a tierras propias representa un avance estratégico para las carreras vinculadas a la agroecología y la producción orgánica.

Además, recordó que la carrera de Agroecología de la UNRN fue pionera en Argentina desde 2014 y sostuvo que este nuevo espacio ayudará a consolidar a El Bolsón como un centro de referencia en investigación, extensión y producción sustentable.

La cesión del terreno deberá ser tratada próximamente por el Concejo Deliberante local.