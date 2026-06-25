​EdERSA anunció cortes programados de luz en Roca, Allen y Jacobacci 

EdERSA realizará tareas de mantenimiento y modernización en las redes eléctricas. Habrá cortes programados en General Roca, Allen e Ingeniero Jacobacci.

La empresa distribuidora EdERSA informó que realizará trabajos de mantenimiento y modernización en las redes de media tensión de distintas localidades de Río Negro, por lo que se programaron interrupciones temporales del servicio eléctrico en General Roca, Allen e Ingeniero Jacobacci.

Según se indicó, las tareas estarán a cargo de cuadrillas operativas de la empresa y tienen como objetivo mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico. Para poder ejecutar las obras de manera segura, será necesario efectuar cortes programados de energía en diferentes sectores durante este viernes y sábado.

Los sectores afectados en General Roca

En General Roca, los trabajos se realizarán el viernes 26 de junio.

Entre las 9 y las 13:30 se verá afectado el suministro en el barrio Villa del Sol.

Además, entre las 9:30 y las 13 se interrumpirá el servicio en la Escuela N° 86, la ESRN N° 106, el Galpón Flor del Valle y las chacras 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 y 215.

Desde la empresa recomendaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias para minimizar inconvenientes durante el período de interrupción.

Allen tendrá dos cortes durante el sábado

En Allen, las tareas se desarrollarán el sábado 27 de junio en dos franjas horarias.

El primer corte será de 9 a 12 y alcanzará a los barrios Colonizadora, Bifulco, 17 de Agosto, Maruca, Aeroclub, Huemul y el sector de Panadería Alto Valle.

Posteriormente, entre las 13 y las 15:50, la interrupción abarcará los barrios Tiro Federal, Obrero, Independencia, Gómez, Progreso, Albisu, Colonia 12 de Octubre y El Trébol.

También quedará sin suministro un sector de Barrio Norte comprendido entre las calles Moreno, Sorondo, Pellegrini y Nahuel Huapi.

Trabajos previstos en Ingeniero Jacobacci

En Ingeniero Jacobacci, el corte programado se realizará el sábado entre las 13 y las 16.

La interrupción afectará al sector sur de la localidad, desde las vías del ferrocarril hacia la Ruta Nacional 23.

También alcanzará al barrio Matadero, el barrio FONAVI, el área donde se encuentra el CET N° 26 y zonas aledañas.

Desde EdERSA señalaron que estas tareas forman parte de un plan de mantenimiento preventivo y modernización de la infraestructura eléctrica, por lo que solicitaron a los usuarios adoptar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante las horas en que se desarrollarán los trabajos.