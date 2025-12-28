​Dos personas resultaron heridas de bala tras un confuso episodio frente a un bar en Allen 

El hecho ocurrió durante la madrugada frente al bar D’farra. Hubo al menos tres disparos y dos hombres terminaron internados en el hospital local. La Justicia investiga las circunstancias del ataque.

Un grave episodio con armas de fuego se registró durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Allen, donde dos personas resultaron heridas de bala tras un confuso hecho ocurrido frente a un bar céntrico.

El incidente se produjo alrededor de las 05:15 frente al bar D’farra, ubicado sobre calle Valle Encantado 551. El alerta fue dado por un empleado de seguridad del local nocturno, quien solicitó la presencia policial al advertir que había una persona herida por un disparo.

Al arribar al lugar, el personal policial encontró a un hombre con una herida de arma de fuego a la altura del abdomen, consciente, aunque sin aportar precisiones sobre lo ocurrido. Fue identificado como Gabriel Maza, quien recibió asistencia médica.

Según el testimonio de testigos, una persona de contextura robusta habría efectuado entre tres y cinco disparos durante el episodio, aunque hasta el momento no se logró identificar al autor.

Minutos después, se tomó conocimiento del ingreso de un segundo herido al hospital local, también con una lesión causada por un arma de fuego. El mismo fue identificado como Mariano Zúñiga.

En el marco de las actuaciones, la Policía entrevistó al cuñado de Maza, quien relató que cerca de las 05:00, mientras se encontraba en la Plaza San Martín, su familiar se acercó con una herida en el abdomen y le pidió que lo trasladara al hospital. Según su declaración, Maza habría recibido el disparo cuando pasaba en su motocicleta frente al bar D’farra.

La Fiscalía de turno dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y el médico policial, mientras que el hecho permanece en plena etapa de investigación. No se descartan nuevas medidas en las próximas horas para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

Ambos heridos permanecen bajo atención médica, mientras avanza la investigación judicial.