​Detuvieron en El Bolsón a un hombre acusado de cometer al menos tres robos con arma blanca 

La Policía de Río Negro detuvo en El Bolsón a un hombre de 31 años que estaría involucrado en una serie de hechos delictivos cometidos con un elemento cortante en distintos puntos de la localidad. En uno de los episodios, el sospechoso lesionó a un comerciante durante un forcejeo.

Según se informó oficialmente, los robos ocurrieron este viernes en diferentes sectores de El Bolsón. En el primer hecho, el agresor abordó al propietario de un comercio cuando este se disponía a bajar la persiana de su local. Durante el forcejeo, el comerciante resultó herido con un arma blanca, aunque el delincuente huyó sin lograr sustraer elementos.

El herido fue trasladado a un centro médico, donde los profesionales confirmaron que sufrió lesiones de carácter leve.

Investigación y análisis de cámaras

Tras el ataque, personal policial inició una investigación que incluyó el análisis de registros fílmicos y la recopilación de información vinculada a la fisonomía y vestimenta del sospechoso, lo que permitió avanzar rápidamente en su identificación.

Intento de robo a una mujer

Poco tiempo después, el mismo sujeto habría protagonizado un segundo hecho, cuando interceptó a una mujer en la vía pública e intentó robarle el teléfono celular, amenazándola con un arma blanca.

Además, los investigadores presumen que el detenido estaría vinculado a un tercer hecho delictivo, que no fue denunciado formalmente.

Detención y antecedentes judiciales

Con los datos reunidos, la Policía de Río Negro realizó un operativo de control en un domicilio, donde logró detener al sospechoso. El hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde se constató que tenía un requerimiento judicial vigente emitido por la Justicia de Lago Puelo, relacionado con otros hechos delictivos cometidos en esa localidad.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar su responsabilidad en los distintos episodios investigados.