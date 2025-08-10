​Detuvieron en Cipolletti a un joven acusado de robar de un auto y abandonar objetos en un baldío 

Un llamado anónimo al 911 permitió a la Policía aprehender a un hombre de 21 años con antecedentes, acusado de sustraer pertenencias de un vehículo en la calle Capdevila. Entre lo recuperado había perfumes, un parlante y elementos de pesca.

Cipolletti.- Personal de la Comisaría 4° de Cipolletti intervino ante un presunto hecho de hurto en flagrancia en la calle Capdevila. Un joven de 21 años fue aprehendido luego de ser identificado como sospechoso de ingresar a un vehículo para sustraer elementos de su interior.

La intervención policial se activó a partir de una llamada anónima al 911 que alertó sobre la presencia de un sujeto manipulando un automóvil y transportando dos ruedas de bicicleta y una caña de pescar.

Tras un patrullaje preventivo por la zona, los efectivos localizaron al sospechoso sobre la calle Capdevila. El joven intentó evadir a los uniformados, pero fue rápidamente reducido. Al momento de la aprehensión, llevaba consigo perfumes, un parlante, encendedores y un transmisor FM bluetooth para automóvil.

Instantes después, se presentó en el lugar el propietario del vehículo, quien fue advertido por un testigo presencial. El damnificado reconoció al detenido como la persona que se encontraba dentro de su auto y confirmó que uno de los elementos hallados estaba bajo su propiedad.

En las inmediaciones, los agentes encontraron otros objetos abandonados en un terreno baldío: una caña de pescar, dos ruedas de bicicleta, una caja con elementos de pesca y un compresor portátil, que se presume podrían estar vinculados con el hecho.

El fiscal de turno dispuso la detención e imputación del joven por el delito de hurto en grado de flagrancia.