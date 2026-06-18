El sospechoso, de 46 años, fue arrestado en el barrio La Paz luego de refugiarse en una vivienda deshabitada. Intentó escapar al advertir la presencia policial y arrojó un revólver por una ventana.

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Título: Detuvieron a un hombre armado tras una denuncia por disparos en Cipolletti

Copete: El sospechoso, de 46 años, fue arrestado en el barrio La Paz luego de refugiarse en una vivienda deshabitada. Intentó escapar al advertir la presencia policial y arrojó un revólver por una ventana.

Un hombre de 46 años fue detenido por personal de la Comisaría 32° de Cipolletti tras un operativo realizado en el barrio La Paz, luego de que vecinos denunciaran detonaciones de arma de fuego en la zona.

El procedimiento se desarrolló durante la noche del martes, pasadas las 23, cuando efectivos policiales acudieron al lugar tras recibir un alerta por disparos. Al arribar, una mujer manifestó que un hombre armado había ingresado a una propiedad de su pertenencia y que, presuntamente, había efectuado disparos al aire con fines intimidatorios.

Durante la inspección, los uniformados constataron que la reja de acceso había sido forzada. Al escuchar movimientos dentro del inmueble, una vivienda que se encontraba en refacción y sin moradores, decidieron ingresar para verificar la situación.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los efectivos, el sospechoso intentó escapar por una ventana trasera. En la maniobra rompió un vidrio y arrojó hacia el exterior un revólver calibre 32, aunque finalmente fue reducido dentro de la propiedad.

Durante la identificación se comprobó que el hombre llevaba colocada una tobillera electrónica de monitoreo judicial. Posteriormente, personal del Gabinete de Criminalística realizó las pericias correspondientes y secuestró el arma utilizada.

Por disposición de la Fiscalía de turno, el detenido quedó imputado por los presuntos delitos de portación ilegal de arma de fuego, abuso de arma y usurpación. Actualmente permanece alojado en la Comisaría 32° de Cipolletti a disposición de la Justicia.