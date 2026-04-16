​Detienen a un hombre tras persecución fluvial por presunto abigeato en Choele Choel 

El procedimiento incluyó allanamientos, el secuestro de una embarcación y el hallazgo de cartuchos y prendas con manchas similares a sangre. La investigación apunta a una presunta “banda de los ríos”.

Un hombre de 49 años, oriundo de Choele Choel, fue detenido en el marco de un operativo realizado por la Policía de Río Negro que incluyó la persecución de una embarcación que intentó evadir controles navegando por el río Negro.

El procedimiento se desarrolló luego de que personal de la Brigada Rural recibiera el alerta de un vecino que escuchó detonaciones de arma de fuego en la zona ribereña, a la altura del campo Santa Celestina, en el sector conocido como Tragua-Tragua.

Con la colaboración de un productor rural, los efectivos ingresaron al río y detectaron una lancha con dos ocupantes que se desplazaban desde Pomona hacia Choele Choel.

Al intentar interceptarlos, los sospechosos desoyeron la voz de alto e intentaron embestir al personal policial, lo que dio inicio a una persecución río arriba.

En paralelo, se montó un operativo cerrojo con controles en puntos estratégicos como la bajada de lanchas de Isla 92 y el sector de las bombas de agua del DPA, cercano al puente carretero.

Minutos después, los uniformados hallaron la embarcación abandonada en un sector conocido como “La Rinconada”, sin lograr dar con los ocupantes. Sin embargo, uno de ellos fue identificado y finalmente detenido este miércoles.

Durante la huida, los sospechosos se habrían deshecho de parte de la carne que transportaban arrojándola al río. Además, en una isla cercana se encontraron bolsas con restos de origen animal, lo que refuerza la hipótesis de un hecho de abigeato.

En las últimas horas se realizaron allanamientos y se secuestró la embarcación utilizada para escapar. En su interior se hallaron cartuchos de distintos calibres y prendas con manchas similares a sangre.

La causa se investiga por presunto abigeato y atentado y resistencia a la autoridad, con intervención del Gabinete de Criminalística y un veterinario que deberá determinar el origen de la carne.