​Detectaron un caso de gripe aviar en aves de traspatio en Río Negro 

El brote fue confirmado por el SENASA en un predio de Valcheta tras la muerte de gallinas y pavos. Aseguraron que el hallazgo no afecta el estatus sanitario del país.

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó este jueves un caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en aves de traspatio de la localidad de Valcheta.

El diagnóstico fue realizado luego de analizar muestras tomadas en un predio multiespecie donde se había reportado mortandad y síntomas compatibles con la enfermedad en gallinas y pavos.

El caso fue detectado en aves de traspatio

Desde el SENASA aclararon que el brote se registró en aves domésticas no comerciales, por lo que la situación no modifica el estatus sanitario de Argentina como país libre de influenza aviar de alta patogenicidad.

Tampoco afecta, según remarcaron, las operaciones comerciales vinculadas a la producción avícola nacional.

Qué medidas tomó el SENASA tras el hallazgo

Luego de confirmar el caso, el organismo estableció un área de prevención alrededor del foco detectado en Valcheta.

En la zona comenzaron tareas de biocontención, rastrillajes sanitarios y controles epidemiológicos para detectar posibles nexos o nuevos casos.

El objetivo es evitar la propagación del virus y reforzar la vigilancia sanitaria en establecimientos cercanos.

Recomendaciones para productores y vecinos

El SENASA pidió a los establecimientos avícolas reforzar las medidas de higiene, manejo sanitario y bioseguridad.

Además, recomendaron a quienes poseen aves de traspatio mantenerlas en espacios protegidos para impedir el contacto con aves silvestres.

Entre las principales medidas preventivas figuran:

Desinfectar periódicamente instalaciones y gallineros.

Utilizar ropa exclusiva para el manejo de aves.

Evitar que aves silvestres accedan al agua y alimento.

Restringir el ingreso de personas ajenas a los corrales.

Qué síntomas deben alertar sobre influenza aviar

El organismo recordó que ante mortandad elevada o signos respiratorios, digestivos o neurológicos en aves se debe realizar una notificación inmediata.

Las denuncias pueden efectuarse en oficinas del SENASA, por WhatsApp o mediante el formulario digital “Avisá al SENASA”.

Influenza aviar: preocupación y vigilancia sanitaria

La influenza aviar de alta patogenicidad es una enfermedad viral que afecta principalmente a aves domésticas y silvestres y que puede generar importantes consecuencias sanitarias y económicas.

Por eso, las autoridades mantienen protocolos activos de vigilancia epidemiológica para evitar brotes mayores y proteger el estatus sanitario alcanzado por el país.

El caso confirmado en Valcheta volvió a poner en alerta a productores y organismos sanitarios de la región patagónica.