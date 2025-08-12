​Destruyen otro aguantadero problemático en Cipolletti 

El municipio destruyó una propiedad ocupada por delincuentes para devolver la tranquilidad a los vecinos.

El municipio de Cipolletti realizó este martes 12 de agosto la demolición de un nuevo aguantadero ubicado en el barrio Brentana, sobre la calle José Hernández al 700. La propiedad estaba ocupada por delincuentes, contenía elementos robados y presentaba riesgo de derrumbe.

El operativo contó con el apoyo de la Policía de Río Negro, la Dirección de Protección Civil y otras áreas municipales. Tras la limpieza inicial, se procedió a la demolición y posterior limpieza con maquinaria vial.

El intendente Rodrigo Buteler destacó que esta acción “devuelve la tranquilidad al barrio”, luego de numerosas denuncias de vecinos por robos vinculados a ese lugar. Señaló además que la demolición se realiza siempre con contacto y autorización de los propietarios, quienes deben luego cercar y mantener el terreno para evitar nuevas ocupaciones.

Los vecinos pueden continuar realizando denuncias anónimas sobre aguantaderos a través de la Fiscalía, la Central de Emergencias municipal (109), la Central de Atención al Ciudadano (147) o directamente en la Municipalidad de Cipolletti.