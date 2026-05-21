​Después de semanas de búsqueda, encontraron con vida a Ernesto Sandro Cartes 

Encontraron sano y salvo a Ernesto Sandro Cartes en San Patricio del Chañar tras semanas de intensa búsqueda en Río Negro y Neuquén.

Después de varias semanas de intensa búsqueda, la Policía de Río Negro confirmó que Ernesto Sandro Cartes fue encontrado sano y salvo en la ciudad neuquina de San Patricio del Chañar. El hombre de 41 años era buscado desde el pasado 22 de abril y su desaparición había generado gran preocupación entre familiares y vecinos.

Dónde encontraron a Ernesto Sandro Cartes

El hallazgo se produjo en San Patricio del Chañar, donde efectivos de la Comisaría 13° lograron ubicarlo mientras se encontraba en la vía pública.

Tras identificarlo y constatar que estaba en buen estado de salud, el hombre fue asistido por personal policial y trasladado al hospital local para realizarle controles médicos preventivos.

Qué pasó con Ernesto Sandro Cartes

Ernesto Sandro Cartes, el hombre de 41 años buscado desde el 22 de abril, fue encontrado sano y salvo en San Patricio del Chañar, Neuquén. La Policía confirmó que estaba en buen estado de salud y que luego fue trasladado para controles médicos antes de reencontrarse con su familia.

La búsqueda movilizó durante semanas a distintas unidades policiales de Río Negro y Neuquén.

Los operativos incluyeron rastrillajes, controles vehiculares y recorridas por chacras, sectores costeros y basurales, lugares que el hombre frecuentaba habitualmente.

Según se informó, Ernesto Sandro Cartes presenta retraso madurativo, una condición que puede provocarle desorientación, motivo por el cual la búsqueda se había intensificado en diferentes puntos de la región.

Luego de ser localizado, una comisión policial de Río Negro viajó hasta Neuquén para concretar el traslado y la restitución del hombre a su familia.

Finalmente, Ernesto Sandro Cartes pudo reencontrarse con su madre, Mirta Sánchez, cerrando así semanas de incertidumbre y preocupación para sus seres queridos.

La noticia generó alivio entre vecinos y personas que habían colaborado compartiendo información y difundiendo su búsqueda en redes sociales.

El caso mantuvo en alerta a distintas localidades del Alto Valle y Neuquén.

Durante las semanas de búsqueda, la difusión pública y la colaboración entre fuerzas policiales resultaron fundamentales para ampliar los controles y recorridas en distintas ciudades.

La aparición con vida de Ernesto Sandro Cartes puso fin a un operativo regional que había generado gran conmoción y seguimiento social.

El hallazgo de Ernesto Sandro Cartes llevó tranquilidad a su familia después de casi un mes de incertidumbre y volvió a destacar la importancia de la rápida difusión en casos de personas desaparecidas en Río Negro y Neuquén. El trabajo coordinado entre distintas unidades policiales permitió cerrar con un final positivo una búsqueda que había movilizado a toda la región.