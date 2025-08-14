​Desmantelan punto de venta de drogas en Cinco Saltos 

La Policía Federal incautó cocaína, un arma y más de $2 millones en efectivo durante un allanamiento.

La División Antidrogas Cipolletti de la Policía Federal Argentina (PFA) desmanteló un punto de venta de drogas en la localidad de Cinco Saltos, incautando cocaína, un arma de fuego y más de dos millones de pesos en efectivo. El operativo se realizó el 13 de agosto y terminó con la aprehensión de un hombre, que quedó a disposición de la Justicia Federal.

Investigación y allanamiento

La pesquisa comenzó en abril de 2025, tras recibir información sobre un domicilio en la calle Contralmirante Cordero que funcionaba como centro de narcomenudeo. Durante varios meses, los efectivos recolectaron pruebas y realizaron diligencias que confirmaron la actividad ilícita.

Con estos antecedentes, el Juzgado Federal de General Roca, a cargo del Dr. Hugo Greca, y con la intervención del fiscal Dr. Francisco Ernesto Iglesia Frezzini, ordenó el allanamiento del domicilio investigado.

Elementos incautados

Durante el operativo, los agentes decomisaron:

14 envoltorios de clorhidrato de cocaína , con un valor estimado en el mercado ilegal de $386.750.

, con un valor estimado en el mercado ilegal de $386.750. Dinero en efectivo por $2.077.000, producto de la venta de estupefacientes.

por $2.077.000, producto de la venta de estupefacientes. Una pistola semiautomática calibre 9mm sin documentación de la ANMaC, junto a cartuchos.

sin documentación de la ANMaC, junto a cartuchos. Teléfonos celulares y otros elementos vinculados con el fraccionamiento y comercialización de drogas.

El hombre aprehendido quedó imputado por infracción a la Ley 23.737, que regula el tráfico y la tenencia de estupefacientes, y fue detenido junto a los elementos secuestrados.

Compromiso contra el narcotráfico

El operativo es un golpe significativo al narcotráfico y las organizaciones criminales de la región, ejecutado con el respaldo del recién creado Departamento Federal de Investigaciones (DFI). La División Antidrogas Cipolletti ratificó su compromiso de continuar trabajando para desarticular la venta ilegal de drogas en la zona.