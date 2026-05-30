​Desbaratan una banda narco que operaba entre Allen y Bariloche: dos detenidos y más de 2,7 kilos de droga secuestrados 

Tras una investigación de 13 meses, la Policía de Río Negro realizó nueve allanamientos simultáneos en Allen y Bariloche. Secuestraron cocaína, marihuana, armas, dinero en efectivo, vehículos y detuvieron a dos personas vinculadas a una organización dedicada al transporte y comercialización de estupefacientes.

Una investigación que demandó más de 13 meses de trabajo permitió a la Policía de Río Negro desarticular una organización narcocriminal que operaba entre las ciudades de Allen y Bariloche. El operativo culminó con dos personas detenidas, cinco imputadas y el secuestro de más de 2,7 kilos de droga.

Los procedimientos se llevaron a cabo mediante nueve allanamientos simultáneos, ocho en Allen y uno en Bariloche, coordinados por distintas áreas especializadas para evitar filtraciones y preservar pruebas fundamentales para la causa.

Según informaron fuentes policiales, durante la pesquisa se logró reconstruir el funcionamiento de la red, que trasladaba estupefacientes desde el Alto Valle hacia Bariloche, donde eran distribuidos y comercializados.

En los allanamientos se incautaron aproximadamente 1,6 kilos de cocaína y 1,1 kilos de marihuana. Parte de la cocaína estaba compactada en ladrillos con una marca distintiva, mientras que la marihuana se encontraba acondicionada en bolsas herméticas recubiertas con grasa para dificultar su detección durante el transporte.

Además, los efectivos secuestraron 20 teléfonos celulares, balanzas de precisión, máquinas contadoras de billetes y sustancias utilizadas para el fraccionamiento y estiramiento de la droga.

También fueron hallados cerca de 2.486.250 pesos en efectivo, 16.400 dólares y 205 euros, elementos que refuerzan la hipótesis de una actividad de comercialización de importantes dimensiones.

La investigación permitió determinar que los integrantes de la organización cumplían funciones específicas dentro de la estructura, desde el abastecimiento y traslado de la droga hasta su distribución final, lo que facilitó identificar cada eslabón de la cadena delictiva.

Durante los operativos también se secuestraron tres armas de fuego —dos calibre 9 milímetros y una calibre .380— junto con tres vehículos presuntamente utilizados para las maniobras investigadas.

Por disposición de la Justicia Federal, dos hombres mayores de edad quedaron detenidos, mientras que otras cinco personas fueron imputadas por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes. La causa continúa en etapa de investigación y los elementos secuestrados serán sometidos a distintas pericias para profundizar el avance del expediente.