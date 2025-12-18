​Desbaratan un kiosco narco en la zona rural de Roca 

Tras dos meses de investigación, la Policía de Río Negro allanó una vivienda en Chacramonte y secuestró más de $4 millones, cocaína fraccionada y plantas de marihuana. Tres integrantes de una familia quedaron imputados.

Un operativo de la Policía de Río Negro permitió desarticular un kiosco de venta de drogas en la zona rural de General Roca, en el barrio Chacramonte, donde se incautaron más de 4 millones de pesos en efectivo, cocaína lista para la comercialización y marihuana en proceso de cultivo. Como resultado, tres personas de una misma familia quedaron imputadas por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737.

La investigación se inició hace aproximadamente dos meses, cuando personal del área de Toxicomanía detectó movimientos sospechosos en una vivienda del sector. A partir de tareas de inteligencia y seguimiento discreto, los efectivos reunieron pruebas que confirmaron la existencia de un negocio familiar dedicado a la venta de drogas, con circulación constante de dinero y preparación de dosis para la venta minorista.

Con la autorización de la Justicia Federal, se realizó el allanamiento en el domicilio, donde se secuestró un trozo compacto de cocaína de más de 50 gramos y cinco envoltorios fraccionados listos para su comercialización. Además, se hallaron dos plantas de marihuana de gran tamaño, de entre 75 y 85 centímetros, lo que evidenciaba un cultivo en desarrollo.

Durante el procedimiento también se incautaron dos teléfonos celulares y una balanza de precisión, elementos habitualmente utilizados para la dosificación y venta de estupefacientes.

El hallazgo más significativo fue el dinero en efectivo: $4.232.000, cuidadosamente guardados en la vivienda. A ello se sumaron divisas extranjeras, entre ellas 119 dólares, 23 reales brasileños, 100 pesos uruguayos, 7.000 guaraníes y 44.000 pesos chilenos, lo que llamó la atención de los investigadores.

Las personas imputadas son un hombre de 45 años, su pareja de 42 y la hija de ambos, de 20, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Desde la fuerza destacaron que el procedimiento es resultado de un trabajo sostenido de investigación, y remarcaron que este tipo de operativos apuntan a proteger la salud pública y la seguridad de los vecinos, desarticulando puntos de venta de drogas que afectan directamente a la comunidad.