​Denuncian que un parador de Las Grutas funciona como boliche sin habilitación 

La empresa Alkemia SRL denunció al concesionario de la Cuarta Bajada de Las Grutas por operar como boliche bailable sin autorización, pese a contar solo con habilitación como restaurante, confitería y pub. La presentación, realizada este 8 de enero de 2026 ante la Subsecretaría de Comercio de San Antonio Oeste, advierte sobre incumplimientos contractuales, exceso de público y riesgo ambiental en la zona de playa y acantilados.

La polémica se instaló en plena temporada turística en Las Grutas, luego de que una firma privada denunciara formalmente al parador ubicado en la Unidad Turística Fiscal Cuarta Bajada por presuntas irregularidades en su funcionamiento nocturno.

La empresa Alkemia SRL presentó una denuncia administrativa ante la Subsecretaría de Comercio de San Antonio Oeste, en la que acusa al concesionario del parador de desvirtuar la habilitación comercial otorgada y de operar como un boliche bailable, una actividad que no estaría permitida por el pliego de concesión.

Qué tipo de habilitación tiene el parador

Según consta en la presentación, la UTF Cuarta Bajada cuenta únicamente con autorización para desarrollar actividades de gastronomía y pub. Bajo la normativa municipal vigente, un pub debe funcionar como un espacio con mesas y sillas, sin pista de baile y orientado al expendio de bebidas y música ambiental.

Sin embargo, la denuncia sostiene que el parador —difundido en redes sociales como “La Cuarta”— funciona de manera habitual como una discoteca, con eventos masivos y formato de boliche nocturno, algo que se alejaría del objeto original de la licitación.

Exceso de público y posibles faltas de seguridad

Otro de los puntos centrales del reclamo es el presunto incumplimiento del factor de ocupación. De acuerdo con el escrito, el coeficiente de seguridad y el límite de personas habilitado serían superados de manera reiterada, algo que —según los denunciantes— puede observarse en las publicaciones del propio parador en Instagram.

Este aspecto encendió alertas no solo por una cuestión administrativa, sino también por el riesgo para la seguridad de quienes asisten a los eventos.

Advertencia por impacto ambiental en playa y acantilados

La denuncia también pone el foco en el impacto ambiental de las actividades nocturnas en una zona considerada sensible desde el punto de vista ecológico. Entre los puntos señalados se destacan:

Contaminación sonora , con equipos de sonido orientados hacia el exterior, que afectarían la biodiversidad costera.

, con equipos de sonido orientados hacia el exterior, que afectarían la biodiversidad costera. Impacto lumínico , por el uso de luminarias de alta potencia que podrían alterar la fauna local.

, por el uso de luminarias de alta potencia que podrían alterar la fauna local. Vibraciones, generadas por escenarios y sonido de gran volumen, con posibles consecuencias sobre la estabilidad de los acantilados.

Eventos masivos y antecedentes en otra bajada

El escrito remarca que lo que debería ser una actividad excepcional se habría convertido en una práctica habitual. Como ejemplo, se menciona que para enero de 2026 el parador promocionó una agenda de nueve eventos masivos, entre ellos fiestas reconocidas como Bresh, Pimienta y Fan Night.

Además, los denunciantes recuerdan como antecedente la revocación de la concesión de la Quinta Bajada, que fue extinguida por incumplimientos contractuales similares, vinculados al uso del espacio como boliche nocturno.

Qué piden las autoridades municipales

Ante este escenario, Alkemia SRL solicitó la intervención inmediata de distintos organismos municipales, entre ellos la Subsecretaría de Comercio, la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos y la Comisión de Seguimiento de Concesiones.

En concreto, pidieron:

Intimar al concesionario a adecuar su actividad a la habilitación de “Restaurante – Confitería – Pub” .

a adecuar su actividad a la habilitación de . Suspender los eventos publicitados para la temporada.

publicitados para la temporada. Elevar las actuaciones al Juzgado de Faltas, en caso de corresponder.

La denuncia ahora quedó en manos del municipio, que deberá analizar si el parador de la Cuarta Bajada incumple la concesión y si corresponde aplicar sanciones en plena temporada alta en Las Grutas.