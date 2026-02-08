​Demoraron a un joven de 18 años con un equipo de comunicación en Cipolletti 

El procedimiento se realizó durante la madrugada tras una intervención policial preventiva. El Handy fue secuestrado por su posible uso en maniobras delictivas y el joven quedó demorado en la comisaría.

Durante la madrugada de este sábado 7 de febrero de 2026, personal de la Comisaría 4° de Cipolletti demoró a un joven de 18 años tras secuestrar un equipo de comunicación tipo Handy, en el marco de un procedimiento preventivo.

El hecho ocurrió cerca de las 2:00, cuando un efectivo que cumplía tareas de seguridad adicional en un local bailable advirtió la presencia de un automóvil estacionado sobre la calle Fernández Oro, con dos ocupantes en su interior.

Un ocupante exhibió un Handy y se activó la intervención

Según informaron fuentes policiales, uno de los ocupantes del vehículo exhibió un equipo Handy antes de retomar la marcha, una situación que llamó la atención del uniformado y motivó el alerta al resto del personal.

Minutos después, el automóvil fue interceptado en la intersección de Roca e Italia, donde se procedió a la identificación de los ocupantes, una joven de 17 años y un joven de 18.

Secuestro preventivo del equipo de comunicación

Durante la inspección, el equipo de comunicación fue hallado apagado en el interior del vehículo y quedó secuestrado de manera preventiva, ya que este tipo de dispositivos suele utilizarse para inhibir señales de vehículos y facilitar distintos delitos.

Ante esta situación, el conductor fue trasladado a la dependencia policial en calidad de demorado.

Intervención conforme a la Ley 5184

El procedimiento se realizó en el marco del Artículo 11 de la Ley 5184, que habilita la inspección de personas y vehículos cuando existen sospechas fundadas de vinculación con hechos delictivos.

La joven de 17 años fue entregada a un familiar, mientras que el vehículo fue devuelto posteriormente a su titular, tras finalizar las actuaciones correspondientes.

Prevención y controles nocturnos

Desde la fuerza destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de los controles preventivos nocturnos, orientados a detectar elementos vinculados a delitos contra la propiedad y el uso de tecnología para actividades ilícitas.