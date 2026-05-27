​Declararon en crisis a la obra social de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén 

La Superintendencia de Servicios de Salud detectó irregularidades financieras, administrativas y prestacionales durante auditorías realizadas en distintas entidades. Ahora deberán presentar un plan de contingencia en un plazo de 15 días.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) declaró en situación de crisis a cinco obras sociales sindicales luego de detectar incumplimientos en distintas áreas vinculadas a su funcionamiento. La medida fue oficializada este martes a través de las resoluciones 934, 935, 936, 937 y 938 publicadas en el Boletín Oficial.

Las entidades alcanzadas pertenecen a sectores como empaque de fruta, transporte marítimo, espectáculos y subterráneos. Entre ellas se encuentra la Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén.

Según informó el organismo nacional, las auditorías revelaron problemas relacionados con prestaciones médicas, aspectos jurídico-institucionales, capacidad económico-financiera, niveles de endeudamiento y atención a afiliados.

Las obras sociales incluidas en el procedimiento son:

Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén

Obra Social de Serenos de Buques

Obra Social Modelos Argentinos

Obra Social del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

A partir de la declaración de crisis, las entidades deberán presentar un plan de contingencia dentro de los próximos 15 días. Ese programa será evaluado y monitoreado por el Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud.

Desde la Superintendencia aclararon que la medida no implica el cierre automático ni la intervención inmediata de las obras sociales, aunque sí un esquema especial de control y supervisión para corregir las irregularidades detectadas.

El procedimiento se encuentra previsto en el Decreto 1400/2001, normativa que regula los mecanismos de seguimiento y saneamiento de los Agentes del Seguro de Salud cuando superan determinados niveles de criticidad.

El Gobierno nacional señaló además que estas decisiones forman parte del proceso de “reordenamiento del sistema de salud”, impulsado con el objetivo de garantizar prestaciones de calidad, mayor transparencia en la gestión y mejores condiciones para los afiliados.