​Debe más de $7 millones de cuota alimentaria: le prohíben salir del país y revisarán sus billeteras virtuales 

La Justicia de San Carlos de Bariloche impuso fuertes medidas contra un padre incumplidor. También le retuvieron la licencia de conducir y buscan fondos en plataformas digitales.

Un hombre que acumula una deuda superior a los 7 millones de pesos por cuota alimentaria no podrá salir del país ni conducir vehículos, según dispuso una Unidad Procesal de Familia de San Carlos de Bariloche en el marco de una causa por incumplimiento de sus obligaciones parentales.

La resolución judicial incluyó además medidas innovadoras: se ordenó investigar sus billeteras virtuales para detectar fondos disponibles que puedan ser embargados.

Medidas judiciales: prohibición de salida y retención de licencia

El fallo dispuso la prohibición de egreso del territorio nacional y la retención de la licencia de conducir hasta que el deudor regularice su situación.

Estas acciones forman parte de una estrategia para garantizar el cumplimiento del pago de alimentos, en un expediente donde la deuda se acumuló durante años.

Billeteras virtuales bajo la lupa

Como parte de la investigación patrimonial, la Justicia ordenó enviar oficios a plataformas como Mercado Pago, Ualá y Naranja X.

El objetivo es identificar cuentas, movimientos y saldos del demandado, para avanzar sobre posibles fondos embargables en entornos digitales.

Presión sobre la empleadora y multa por incumplimiento

La jueza también advirtió a la empleadora del hombre por no responder a los requerimientos judiciales sobre retenciones salariales.

Ante esa falta de información, se fijó un plazo de cinco días para cumplir con lo solicitado y se estableció una multa diaria en caso de incumplimiento.

Investigación sobre bienes y herencias

La resolución incluyó un pedido de informes al Registro Público de Juicios Universales para determinar si el deudor participa en procesos sucesorios.

De confirmarse, la Justicia podría avanzar sobre derechos hereditarios como parte de la ejecución de la deuda.

Deuda alimentaria: medidas para garantizar el cumplimiento

El caso refleja el uso de herramientas cada vez más amplias por parte de los juzgados de familia para asegurar el pago de cuotas alimentarias.

Las medidas buscan generar resultados concretos en favor de los hijos, priorizando el cumplimiento efectivo de las obligaciones legales.