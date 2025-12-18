​De mejor vendedora del país a despedida sin causa: la justicia falla a favor de una trabajadora 

Una joven de Bariloche, reconocida como la mejor vendedora del país, fue despedida sin causa por Wurth Argentina S.A. El tribunal declaró injustificado el despido, ordenó el pago de indemnización completa y salarios durante su licencia médica, destacando la falta de pruebas y justificación de la empresa.

Una joven de Bariloche, destacada como la mejor vendedora a nivel nacional por la empresa Wurth Argentina S.A., fue despedida sin previo aviso ni justificación, pese a cumplir con todos sus objetivos y superar las metas asignadas. La firma le había entregado un vehículo Toyota Etios para facilitar su trabajo, que incluía recorrer su zona asignada y realizar hasta quince visitas diarias.

La situación se complicó cuando dos supervisores la convocaron a una reunión, le pidieron devolver el auto y le ofrecieron renunciar o ser despedida. La trabajadora no aceptó renunciar, consultó a un psiquiatra, notificó su licencia médica a la empresa y, tres días después, recibió una carta documento informando su despido.

Ante esta situación, la mujer presentó una demanda laboral en el Poder Judicial de Río Negro, alegando despido injustificado y violación de su derecho a la salud. La empresa intentó justificar la desvinculación con supuestos bajos rendimientos y falta de cumplimiento de la hoja de ruta, pero el tribunal descartó esos argumentos por falta de pruebas, documentación y testigos, y señaló que la comunicación del despido no cumplió con los requisitos legales.

La sentencia ordenó a Wurth Argentina S.A. abonar la indemnización completa, salarios durante la licencia médica y otras compensaciones legales, incluyendo antigüedad, vacaciones proporcionales, aguinaldo y una compensación por clientela. Además, se aplicó una multa según la Ley 25.323 por haber obligado a la trabajadora a iniciar un juicio para reclamar lo que le correspondía.

El fallo aún no está firme y puede ser apelado, pero marca un precedente sobre la necesidad de que las empresas justifiquen legalmente los despidos y respeten los derechos laborales y de salud de sus empleados.