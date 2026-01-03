​Daños, hurtos y estafas en Las Grutas y San Antonio Oeste 

En las últimas horas se denunciaron distintos hechos delictivos en jurisdicción de Las Grutas y San Antonio Oeste. Las causas quedaron en manos de la Fiscalía, que dispuso medidas investigativas para esclarecer daños a vehículos, robos y una estafa mediante transferencias bancarias.

Distintos hechos delictivos fueron denunciados en las últimas horas en las localidades de Las Grutas y San Antonio Oeste, según informaron fuentes policiales. En todos los casos intervino el fiscal de turno, quien dispuso las diligencias correspondientes para avanzar en las investigaciones.

Desde la Comisaría 29ª de Las Grutas se informó, en primer término, un hecho de daño ocurrido alrededor de las 22:50, cuando un vecino constató que autores ignorados dañaron la cerradura del lado del conductor de su vehículo Toyota Hilux, que se encontraba estacionado en el sector de las calles Conanuey y Arroyo Ventana. Tras la denuncia, tomó intervención el fiscal Dr. Arbues, quien impartió las tareas investigativas de rigor.

Asimismo, el 30 de diciembre, cerca de las 15:15, se recepcionó una denuncia por hurto. El damnificado manifestó que entre las 14:10 y las 15:10 había dejado estacionada su camioneta Toyota Hilux en calle San Carlos de Bariloche, intersección Choele Choel, y que personas desconocidas ingresaron al vehículo sin ejercer violencia, sustrayendo una mochila que contenía una notebook y la suma de 3.500.000 pesos en efectivo, además de una cámara instantánea y un par de aros dorados con figura de hongos. El hecho también fue puesto en conocimiento del fiscal de turno.

Por otra parte, desde la Comisaría 10ª de San Antonio Oeste se informó un hecho caratulado como “hurto y estafa”, ocurrido el 1 de enero alrededor de las 21:25. Una vecina denunció que entre las 11:50 y las 12:00, autores ignorados abrieron la puerta de su vehículo Volkswagen Virtus, que se encontraba estacionado fuera de un supermercado, y sustrajeron dos teléfonos celulares.

Posteriormente, la damnificada advirtió la realización de cuatro transferencias desde su cuenta de Mercado Pago, iniciadas a las 11:53, a una cuenta de un tercero, por un monto total de 240.000 pesos.

La denunciante dejó constancia de que al momento del hecho el vehículo tenía la alarma activada, aunque la misma no se accionó.

El caso fue comunicado a la Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste, que dispuso las tareas investigativas correspondientes.