​Culpas compartidas en un choque entre una moto y una camioneta, en la Ruta 151 

Una pareja en moto sufrió un accidente en la Ruta Nacional 151, al colisionar con una camioneta al ingresar al puente “La S”. La justicia estableció responsabilidad compartida entre ambos conductores y otorgó indemnizaciones por lesiones, gastos médicos, reparación del vehículo y daño moral.

Una pareja que circulaba en motocicleta sobre la Ruta Nacional 151, en dirección a Cipolletti, colisionó con una camioneta que ingresó al puente conocido como “La S” de manera repentina. Ambos ocupantes de la moto cayeron sobre el asfalto y sufrieron lesiones de diversa gravedad, además de la pérdida total del rodado.

Reclamo judicial y alegatos de las partes

Los ocupantes de la motocicleta iniciaron una demanda por daños y perjuicios contra el conductor de la camioneta y su aseguradora, solicitando indemnización por lesiones físicas, gastos médicos, reparación del vehículo, privación de uso y daño moral.

Durante el juicio, la pareja sostuvo que la maniobra del automovilista, al girar sin señalización, les impidió frenar a tiempo, provocando el impacto por detrás y la caída sobre el asfalto. Por su parte, el conductor de la camioneta negó el hecho y atribuyó el accidente a un manejo imprudente de la moto, con exceso de velocidad y poca distancia de seguimiento.

Pruebas y pericias del accidente

El tribunal incorporó testimonios, pericias y constancias policiales. El informe técnico confirmó que la motocicleta colisionó con la parte trasera de la camioneta, aunque no permitió determinar con exactitud la mecánica previa al impacto. La pericia médica fue parcialmente concluyente, y no todos los daños denunciados pudieron vincularse directamente al accidente.

Responsabilidad compartida

La jueza consideró que tanto el motociclista como el automovilista incumplieron normas de tránsito, contribuyendo ambos al accidente. Por ello, determinó una responsabilidad compartida, asignando un 50% a cada parte.

Indemnizaciones y consecuencias

El fallo reconoció incapacidad física parcial en uno de los ocupantes de la moto, derivada de una secuela en la rodilla y una cicatriz, además de gastos médicos, reparación del vehículo, compensación por privación de uso y daño moral. Para la otra persona, se rechazó el reclamo por incapacidad, aunque se otorgó un monto menor por daño moral.

El conductor de la camioneta y su aseguradora deberán cubrir la mitad de los daños reconocidos. El fallo corresponde a primera instancia y aún puede ser apelado por las partes involucradas.