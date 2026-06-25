​Cortés y Scioli anunciaron obras para el paso Samoré y nuevos impulsores para el turismo en Bariloche 

Entre los anuncios se destacan la modernización del paso fronterizo Cardenal Samoré, beneficios para estudiantes y el desarrollo de actividades náuticas en el Nahuel Huapi.

En el marco de una reunión realizada en Buenos Aires, el intendente de Bariloche, Walter Cortés, y el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, anunciaron una serie de medidas y proyectos destinados a potenciar el desarrollo turístico de la ciudad de cara a la próxima temporada invernal.

Uno de los anuncios más relevantes fue la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la modernización de la infraestructura del paso fronterizo Cardenal Samoré, una obra estratégica para mejorar la conectividad entre Argentina y Chile y optimizar el tránsito de turistas y transportistas por uno de los principales corredores internacionales de la Patagonia.

Durante el encuentro también se confirmó una bonificación del 30% en el ingreso al Parque Nacional Nahuel Huapi para estudiantes secundarios que visiten Bariloche en viajes de egresados organizados por agencias habilitadas.

La medida fue impulsada de manera conjunta por la Administración de Parques Nacionales, la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

En materia de infraestructura local, Cortés adelantó que se ejecutarán tareas de dragado en el Puerto de San Carlos, una iniciativa que se complementa con la propuesta nacional de promover actividades deportivas náuticas en el lago Nahuel Huapi, ampliando la oferta recreativa y turística de la región.

El jefe comunal también informó que próximamente comenzará la construcción del esperado Centro de Convenciones, una obra considerada clave para fortalecer el turismo de reuniones y diversificar la actividad económica de la ciudad durante todo el año.

A su vez, destacó que el gobierno de Río Negro realizará mejoras en la ruta de acceso al Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria, una intervención considerada fundamental para acompañar el creciente flujo de visitantes que llega a la ciudad.

Actualmente, Bariloche atraviesa un escenario de gran expectativa para la temporada de invierno, con más de 30 vuelos diarios operando en su aeropuerto y una importante demanda turística proyectada para las vacaciones.

Finalmente, Scioli y Cortés coincidieron en resaltar el impacto del turismo deportivo como motor de desarrollo. En ese sentido, destacaron la realización de la prueba internacional UTMB, prevista para noviembre, que recorrerá 130 kilómetros a través de lagos, montañas, bosques y senderos de la región, consolidando a Bariloche como uno de los principales destinos de aventura de Sudamérica.