​Corte total de agua en Allen: una falla en el acueducto principal afecta a toda la ciudad 

La empresa Aguas Rionegrinas trabaja en la reparación de una cañería clave y el suministro está completamente interrumpido. También hay impacto en sectores de Fernández Oro.

Un corte total de agua potable afecta este miércoles a la ciudad de Allen debido a una falla en el acueducto principal. La interrupción del servicio se produjo tras detectarse una importante pérdida en una cañería de gran tamaño.

Según informó Aguas Rionegrinas, el problema se localiza en la intersección de las calles Martín Fierro y Brentana, donde una tubería de 400 milímetros presentó una rotura que obligó a detener por completo el sistema de distribución.

Zonas afectadas: impacto total en Allen y sectores cercanos

El corte alcanza a toda la ciudad de Allen, aunque el impacto es más fuerte en la zona oeste. Además, se reportan complicaciones en algunos sectores del este de Fernández Oro, que también dependen del mismo sistema de abastecimiento.

La interrupción genera complicaciones en hogares, comercios y servicios, especialmente en una jornada laboral con alta demanda de agua.

Trabajos en el acueducto: reparación en marcha

Desde la empresa provincial indicaron que las cuadrillas ya se encuentran trabajando en el lugar para reparar la cañería dañada y restablecer el servicio lo antes posible.

El operativo incluye tareas de excavación, detección precisa de la falla y reemplazo del tramo afectado del acueducto.

Recomendaciones: uso responsable hasta que vuelva el servicio

Mientras avanzan las tareas, se solicitó a la población hacer un uso racional del agua disponible, priorizando el consumo esencial y evitando el derroche.

También se recordó que, una vez finalizada la reparación, el servicio comenzará a restituirse de manera progresiva, por lo que podría haber demoras hasta recuperar la presión habitual en todos los barrios.

Servicio de agua: cuándo se normaliza el suministro

Si bien no se precisó un horario exacto de normalización, desde Aguas Rionegrinas aseguraron que el restablecimiento será paulatino tras la finalización de los trabajos.