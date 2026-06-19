​Contratan a una empresa local para desmantelar y sanear el depósito incendiado de La Anónima 

La firma Crisalis será la encargada de realizar las tareas de desmantelamiento, limpieza y saneamiento del predio afectado por el incendio ocurrido en el depósito de La Anónima. Mientras duren los trabajos, continuará el corte de tránsito sobre calle Tres Arroyos.

Las autoridades municipales confirmaron la contratación de la empresa local Crisalis para llevar adelante el desmantelamiento de la estructura dañada, la limpieza y el saneamiento del depósito de La Anónima afectado por el incendio registrado días atrás.

La decisión fue anunciada durante una nueva reunión del Comité de Guardia conformado tras la emergencia, integrado por representantes de Bomberos Voluntarios, Protección Civil, Medio Ambiente, autoridades municipales y referentes de la empresa.

La firma, radicada en el Parque Industrial de la ciudad, deberá presentar un plan de trabajo antes de iniciar las tareas que permitirán avanzar con la recuperación definitiva del sector ubicado sobre calle Tres Arroyos.

El secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, informó además que se firmará un convenio con Ferrosur, propietaria de los terrenos donde se encuentra emplazado el depósito, lo que permitirá poner en marcha las labores previstas.

“Ya estaríamos en condiciones de comenzar. La empresa debe presentar el plan de trabajo para luego iniciar las tareas”, explicó el funcionario, quien también remarcó que el tránsito continuará desviado debido a la necesidad de contar con un espacio seguro para las maniobras de maquinaria y personal.

Por este motivo, sigue vigente el corte y desvío vehicular sobre calle Tres Arroyos, entre Toschi y Medela. Desde el municipio solicitaron a los vecinos respetar la señalización preventiva instalada en el perímetro y evitar acercarse al área afectada.

Desde el Comité de Guardia destacaron que el trabajo coordinado entre los distintos organismos permitió garantizar una rápida respuesta ante la emergencia y avanzar ahora hacia la etapa de recuperación y saneamiento del lugar.