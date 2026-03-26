​Conmoción en Chubut por el asesinato de un boxeador local de gran proyección 

La madrugada del martes en Trelew, Chubut, quedó marcada por un hecho de violencia que sacudió a todos los vecinos, ya que fue asesinado Dylan Rojas, un joven boxeador de 19 años que fue atacado a tiros en plena vía pública. El crimen, ocurrido en el barrio Planta de Gas, volvió a encender las alarmas por la inseguridad en la región y generó un fuerte impacto social.

Según la investigación, el ataque se produjo cerca de las 3 de la mañana sobre avenida Colón, donde vecinos alertaron a la policía provincial tras escuchar las detonaciones. Los efectivos hallaron el cuerpo del joven con dos impactos de bala a corta distancia, y la principal hipótesis apunta a un conflicto previo como motivo del ataque, aunque aún no hay detenidos, mientras crecen los reclamos en Chubut.

El caso conmocionó especialmente al ambiente deportivo, ya que Dylan era un boxeador amateur que comenzaba a hacerse un nombre en el circuito regional. Se entrenaba en el gimnasio “Guerreros del INTA” bajo la dirección de Diego Sañanco y había disputado seis combates, mostrando condiciones que lo proyectaban como una promesa del boxeo provincial.

Rojas era de los boxeadores con mayor proyección provincial en el país.

En redes sociales, amigos, familiares y vecinos expresaron su dolor y despedida, destacando la pasión y el esfuerzo del joven por el deporte. La noticia generó cientos de mensajes de apoyo a la familia y de reclamo por mayor seguridad en Trelew, donde la violencia urbana se ha convertido en una preocupación constante según los vecinos y las cifras.

El crimen se produjo en avenida Colón y vecinos denuncian inseguridad constante.

La muerte de Dylan Rojas no solo deja un vacío en el ámbito deportivo de Chubut, sino que también expone la vulnerabilidad de los jóvenes frente a la inseguridad. La Justicia intenta avanzar en la recolección de pruebas y testimonios, y la comunidad espera respuestas que permitan esclarecer el crimen y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Clausuran un hogar de ancianos en Chubut por insalubridad y vulneración de derechos

El hogar de ancianos de Trevelin fue clausurado por graves problemas de salubridad.

Un hogar de ancianos en Trevelin, Chubut, fue clausurado tras constatarse graves condiciones insalubres, incluyendo infestación de chinches y colchones en mal estado. La Defensoría de los Derechos de las Personas Adultas Mayores verificó que los residentes sufrían enfermedades derivadas de la falta de higiene y vulneración de sus derechos.

Durante la inspección oficial se ordenó la clausura preventiva del establecimiento y la reubicación urgente de los adultos mayores en lugares seguros. Además, el caso fue denunciado ante el Ministerio Público Fiscal para investigar posibles responsabilidades penales de los encargados del hogar.