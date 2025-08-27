​Conflictos familiares obstruyeron el vínculo: una abuela podrá reencontrarse con su nieta 

Después de seis años sin contacto, la Justicia de Roca dispuso un régimen de comunicación progresivo para que una abuela paterna recupere el vínculo afectivo con su nieta, bajo acompañamiento terapéutico.

Una abuela de Roca logró que la Justicia le reconociera su derecho a mantener contacto con su nieta, a quien no veía desde hace seis años debido a los conflictos familiares entre los padres de la niña. Durante ese tiempo, tampoco pudo comunicarse telefónicamente, lo que la llevó a recurrir al fuero de Familia.

Tras conocerse los resultados del Equipo Técnico Interdisciplinario, el tribunal dispuso un régimen de comunicación progresivo que se desarrollará durante los primeros cuatro meses. Si la evaluación resulta favorable, la mujer podrá ampliar los horarios de los encuentros.

La modalidad gradual fue establecida porque la niña no tiene un vínculo fluido con su abuela y se consideró necesario un acompañamiento terapéutico en las primeras etapas. Además, será la abuela quien retire y reintegre a la menor en el domicilio materno.

La jueza interviniente destacó que los lazos familiares son fundamentales para el desarrollo de los niños, y que los adultos deben facilitar —y no obstaculizar— el fortalecimiento de esos vínculos. Señaló también la importancia del rol activo de la justicia frente a situaciones que afectan los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La madre de la niña se había opuesto desde un inicio, alegando situaciones de violencia familiar por parte del padre y de su entorno. Sin embargo, de los informes surgió que su negativa se basaba en percepciones personales y que no presentó pruebas concretas de riesgo actual que justificaran la restricción.

El Defensor de Menores y los informes técnicos coincidieron en que no existen elementos objetivos que indiquen que el contacto con la abuela paterna pueda perjudicar la salud física o emocional de la niña. Por el contrario, concluyeron que impedir ese vínculo afecta negativamente el derecho de la niña a su identidad y a desarrollarse en un entorno familiar ampliado.