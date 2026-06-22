​Confirmaron un nuevo caso de hantavirus en Bariloche y hay una mujer internada 

Una mujer permanece internada en el Hospital Zonal Bariloche tras confirmarse un nuevo caso de hantavirus. Epidemiología realiza seguimiento de contactos.

Un nuevo caso de hantavirus fue confirmado en Bariloche y encendió nuevamente las alertas sanitarias en la ciudad. Se trata de una mujer adulta que permanece internada bajo observación en el Hospital Zonal Ramón Carrillo, donde recibe atención médica y seguimiento permanente tras la confirmación del diagnóstico.

La información fue confirmada por las autoridades del centro de salud, que indicaron que la paciente es la esposa de un hombre que cursó la misma enfermedad hace aproximadamente 45 días y que ya recibió el alta médica luego de superar el cuadro.

Una evolución que activó los protocolos sanitarios

Según detallaron desde el hospital, la mujer había cumplido el período de aislamiento preventivo de 21 días establecido para contactos estrechos de casos confirmados. Durante ese lapso no presentó síntomas compatibles con la enfermedad y tampoco había retomado sus actividades laborales.

Sin embargo, en los últimos días comenzó con un cuadro que inicialmente fue interpretado como una infección urinaria. Con el correr de las horas aparecieron otros síntomas como fiebre, dolores musculares y tos, lo que llevó a los profesionales a activar los protocolos correspondientes para este tipo de enfermedades.

Los estudios de laboratorio posteriores permitieron confirmar que se trataba de un caso positivo de hantavirus.

Internada y bajo monitoreo permanente

Actualmente, la paciente permanece internada en el Hospital Zonal Bariloche para un control estricto de su evolución clínica. Desde la institución sanitaria señalaron que su estado general es estable, aunque continúa bajo observación por tratarse de una enfermedad que puede presentar complicaciones.

La confirmación del caso motivó además la intervención de los equipos de Epidemiología, que comenzaron las tareas de investigación y seguimiento de contactos estrechos para determinar posibles exposiciones y prevenir nuevos contagios.

El seguimiento epidemiológico en marcha

Tras la detección del caso, las autoridades sanitarias activaron las medidas previstas en los protocolos vigentes para este tipo de eventos. Entre ellas se encuentran el control de foco, el monitoreo de personas que pudieron haber tenido contacto con la paciente y el análisis de las circunstancias vinculadas a la exposición al virus.

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por el contacto con secreciones de roedores silvestres infectados. En la región andina patagónica, las autoridades recomiendan extremar las medidas de prevención, especialmente en espacios cerrados que hayan permanecido deshabitados o en sectores rurales y de vegetación densa.

Mientras continúa el seguimiento epidemiológico, el Hospital Zonal Bariloche mantiene el monitoreo permanente de la paciente y de las personas consideradas contactos estrechos, en el marco de las acciones preventivas dispuestas por el sistema de salud.