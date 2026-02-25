​Confirman un fallecimiento por hantavirus en Bariloche 

Desde la dirección del Hospital Zonal Bariloche confirmaron un caso fatal de síndrome pulmonar por hantavirus: un hombre de 39 años falleció a las 48 horas de su internación. Las autoridades sanitarias activaron la investigación epidemiológica para determinar el lugar y las circunstancias del contagio, mientras se refuerzan las recomendaciones de prevención ante la circulación del virus en la región.

Desde la dirección del Hospital Zonal Bariloche confirmaron un caso fatal de síndrome pulmonar por hantavirus. El paciente, un hombre de 39 años, murió a las 48 horas de su internación, según informaron fuentes del nosocomio. De acuerdo a los primeros datos, la víctima pertenecería a la Policía Federal Argentina.

El síndrome pulmonar por hantavirus es una de las manifestaciones más graves de la enfermedad, caracterizada por una rápida evolución clínica que puede derivar en insuficiencia respiratoria severa y, en muchos casos, resultar mortal.

Tras confirmarse el deceso, las autoridades sanitarias iniciaron la investigación epidemiológica correspondiente para determinar el lugar y las circunstancias de exposición al virus. El hantavirus se transmite principalmente por el contacto con roedores silvestres o con sus excrementos, orina y saliva. En la región patagónica, además, existe una variante que puede transmitirse de persona a persona.

Desde Salud recordaron que los síntomas iniciales suelen presentarse como un cuadro gripal, con fiebre, dolores musculares, cefaleas, náuseas, vómitos y dolor abdominal, que puede agravarse en pocos días. Ante la aparición de signos compatibles o la sospecha de contacto con roedores, se recomienda acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

Asimismo, se reiteraron las medidas preventivas: evitar el contacto con roedores, mantener limpios y ventilados los ambientes, no ingresar a construcciones abandonadas y extremar cuidados durante actividades recreativas o rurales. En caso de hallar un roedor muerto, se aconseja desinfectar la zona con lavandina diluida, utilizar guantes para su manipulación y descartarlo de forma segura.