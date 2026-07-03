​Condenaron a un jardín de infantes y al Municipio de Roca por la caída de una mujer en una pasarela 

La Justicia de Río Negro condenó a un jardín de infantes y al Municipio de General Roca por las lesiones que sufrió una mujer al caer en una pasarela instalada durante una obra.

La Justicia de Río Negro condenó de manera solidaria a un jardín de infantes y a la Municipalidad de General Roca a indemnizar a una mujer que sufrió graves lesiones tras caer mientras cruzaba una pasarela peatonal provisoria instalada en una obra de construcción.

El accidente ocurrió sobre la vereda de calle San Juan, entre Gelonch y Salta, donde se realizaban trabajos de ampliación de un jardín maternal. La estructura había sido colocada para permitir el paso de peatones, pero presentaba desniveles, maderas hundidas y carecía de señalización adecuada.

Como consecuencia de la caída, la mujer sufrió una fractura de húmero derecho, debió ser sometida a una intervención quirúrgica y atravesó un proceso de rehabilitación. Según determinó la sentencia, las secuelas fueron permanentes.

La Justicia responsabilizó al jardín y al Municipio

La demanda por daños y perjuicios fue presentada contra la institución educativa, propietaria del inmueble, y contra la Municipalidad de General Roca.

En su fallo, la jueza concluyó que el jardín debía responder como dueño y guardián de la obra, ya que tenía la obligación de garantizar condiciones seguras para quienes transitaban por el lugar. Además, sostuvo que la contratación de una empresa constructora no lo exime de responsabilidad frente a terceros que resulten afectados.

Respecto del Municipio, la magistrada entendió que existió una falta de servicio, al considerar que no ejerció de manera adecuada el poder de policía sobre la obra, pese a conocer su existencia.

La resolución remarcó que el gobierno municipal tenía el deber de controlar el estado de las veredas y verificar que las medidas implementadas para garantizar el tránsito peatonal fueran seguras.

Los testimonios confirmaron las deficiencias de la pasarela

Durante el proceso judicial declararon trabajadores de la obra y vecinos de la zona, quienes coincidieron en que la pasarela presentaba importantes irregularidades.

Los testimonios describieron maderas desniveladas e inestables, sectores hundidos, barandas con escasa firmeza y ausencia de carteles de advertencia, condiciones que representaban un riesgo para quienes debían utilizarla.

Uno de los obreros explicó que el desgaste de la estructura había provocado diferencias de altura entre los tablones, mientras que una vecina aseguró que evitaba cruzar por ese sector debido al peligro que implicaba.

En la misma sentencia, la jueza aceptó la defensa presentada por la aseguradora citada en garantía y determinó que la póliza contratada por el Municipio no cubría accidentes ocurridos en una obra privada, por lo que quedó excluida de la condena.

Finalmente, el fallo ordenó que el jardín de infantes y la Municipalidad de General Roca indemnicen solidariamente a la mujer por el daño moral sufrido, además de los intereses que correspondan.