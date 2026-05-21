​Condenaron a Mercado Libre y Andreani por una compra online que nunca llegó 

Un hombre demandó a Mercado Libre y Andreani después de que un lavavajillas comprado online nunca llegara a su casa. La Justicia de Río Negro condenó solidariamente a ambas empresas por incumplimiento y trato indebido al consumidor.

La Justicia de Río Negro condenó solidariamente a Mercado Libre y Correo Andreani por el incumplimiento de una compra online que nunca fue entregada. El fallo consideró que ambas empresas integran la cadena de consumo y deben responder ante el comprador por los daños ocasionados.

El caso comenzó cuando un hombre compró un lavavajillas Whirlpool a través de Mercado Libre.

Según consta en la demanda, el objetivo era facilitar las tareas domésticas en una vivienda familiar numerosa, donde las reuniones y almuerzos generaban una gran cantidad de platos para lavar.

El comprador pagó el producto, el envío y los impuestos correspondientes. Un día después recibió la confirmación de que el artefacto había sido despachado por Andreani.

Sin embargo, el lavavajillas nunca llegó a destino.

Cuando el comprador reclamó por la demora, descubrió que la operación había sido cancelada sin su consentimiento.

Aunque insistió en que quería recibir el producto y no el reintegro del dinero, Mercado Libre avanzó igualmente con la devolución del pago.

El problema se agravó porque, para ese momento, el mismo lavavajillas ya había aumentado considerablemente de precio.

Además, el vendedor aseguró no tener ni el producto ni el dinero de la operación.

Durante el juicio, Mercado Libre rechazó cualquier responsabilidad directa.

La empresa sostuvo que solo ofrece una plataforma tecnológica que conecta compradores y vendedores, sin intervenir en la compraventa ni en la logística de entrega.

También afirmó que el dinero fue reintegrado mediante el programa “Compra Protegida” y que sus términos y condiciones excluyen responsabilidades por problemas de entrega.

Correo Andreani también intentó desligarse del caso.

La empresa argumentó que la causa debía tramitarse en la Justicia Federal por tratarse de un asunto postal regulado por la Ley Nacional de Correos.

Además, planteó que la acción estaba prescripta y negó tener una relación de consumo con el demandante.

La jueza rechazó todos esos planteos.

Entendió que el conflicto debía resolverse bajo la Ley de Defensa del Consumidor y remarcó que Andreani actuó como transportista y distribuidor del producto.

La sentencia del fuero Civil de Choele Choel concluyó que tanto Mercado Libre como Andreani forman parte de la cadena de comercialización prevista en el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor.

Por eso, resolvió condenarlas solidariamente.

La magistrada sostuvo que Mercado Libre no puede ser considerada una simple intermediaria, ya que su actividad tiene un rol central en la comercialización de bienes y servicios.

Entre las pruebas incorporadas al expediente hubo una pericia informática que confirmó la autenticidad de capturas de pantalla de Mercado Libre.

En esas imágenes figuraba la publicación original del lavavajillas y también el posterior aumento del precio.

La jueza valoró además la actitud de las empresas frente a los reclamos del comprador.

Según el fallo, ambas mostraron indiferencia y obligaron al consumidor a atravesar mediaciones y un proceso judicial para conseguir una reparación.

Uno de los puntos más duros de la sentencia fue la crítica al comportamiento de las empresas.

La magistrada señaló que existió un desgaste injustificado para el consumidor, destinado a desalentar sus reclamos.

El fallo se suma a otras resoluciones judiciales que amplían la responsabilidad de plataformas digitales y empresas logísticas frente a incumplimientos en compras online.