​Condenan a un odontólogo por fracturar la mandíbula de una paciente durante una extracción 

Una mujer que consultó por bruxismo terminó con graves lesiones y la pérdida de siete piezas dentales. El tribunal civil consideró que el profesional actuó sin consentimiento informado ni historia clínica y ordenó una indemnización integral.

Un fallo del fuero Civil de General Roca condenó a un odontólogo y a su aseguradora tras comprobarse que una paciente sufrió una fractura mandibular y la pérdida de siete dientes durante un procedimiento odontológico realizado sin consentimiento informado ni historia clínica.

La mujer había consultado por molestias derivadas del bruxismo y de las muelas de juicio. El profesional le propuso la extracción de una pieza dental, a lo que accedió creyendo que aliviaría sus síntomas. Durante la intervención, que se efectuó con anestesia local, el odontólogo realizó maniobras de gran esfuerzo que derivaron en complicaciones: la paciente comenzó a experimentar dificultades respiratorias y sufrió el desprendimiento de parte de la mandíbula inferior.

Con sangrado activo, debió ser atendida de urgencia en otro consultorio por dos profesionales que lograron estabilizarla. Sin embargo, la lesión ya estaba consumada. La pericia odontológica confirmó el daño y la necesidad de un tratamiento prolongado y costoso.

El tribunal consideró acreditado que el odontólogo actuó sin cumplir con las normas de la buena praxis, ya que no indicó estudios previos, no confeccionó historia clínica y omitió el consentimiento informado. La sentencia calificó su accionar como grave y ordenó una indemnización integral por los daños físicos, psicológicos y morales sufridos por la mujer.

En su defensa, el profesional negó haber realizado la extracción y sostuvo que solo había recetado medicación. Sin embargo, testigos confirmaron el grave estado en el que la paciente salió del consultorio y la responsabilidad quedó probada en el proceso.