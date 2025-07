​Condenan a frigorífico por despedir a un empleado herido tras un accidente laboral 

Una media res le cayó encima, se perforó la rodilla con un cuchillo y meses después lo despidieron sin causa. La Justicia consideró que fue un acto discriminatorio y ordenó indemnizarlo.

Bariloche. Un trabajador de un frigorífico local fue despedido tras sufrir un grave accidente laboral, y la Justicia lo consideró un caso de discriminación por razones de salud. La Cámara de Trabajo de Bariloche condenó a la empresa a pagar una indemnización completa, más sumas por daño moral y otras diferencias salariales.

El accidente ocurrió mientras el hombre realizaba tareas habituales en la carnicería: una media res se soltó del gancho y le cayó encima, empujándolo al piso. En la caída, el cuchillo que tenía en la mano se le clavó en la rodilla. Sufrió heridas profundas, sangrado y un dolor intenso, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital público.

En ese momento, la empresa no contaba con ART vigente, ya que había rescindido el contrato por falta de pago. Meses más tarde, al contratar nuevamente una aseguradora, intentaron denunciar el accidente con una fecha posterior, como si hubiese ocurrido con cobertura. El tribunal consideró esa maniobra como fraudulenta.

Luego de una cirugía y meses con muletas, el trabajador intentó reincorporarse, pero no lo dejaron ingresar al local. Poco después recibió el telegrama de despido. La empresa no brindó motivos al momento de cesantearlo y más tarde intentó justificar la decisión con supuestas actitudes agresivas del empleado, pero no presentó pruebas documentales ni testigos directos.

En cambio, un compañero de trabajo testificó a favor del trabajador y relató que había intentado retomar tareas, pero que los dolores y la lesión en la mano izquierda le impedían cumplir jornadas completas. Señaló que la empresa nunca ofreció tareas livianas ni alternativas.

La Cámara de Trabajo concluyó que el despido fue una represalia por el estado de salud del empleado y por haber intentado reincorporarse tras un accidente ocurrido sin cobertura. La sentencia ordenó pagarle indemnización, reparación por daño moral y una multa por no entregar los certificados laborales obligatorios.