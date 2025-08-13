​Compró un celular y le cobraron ocho: empresas deberán pagar multa civil 

Un cliente de Cipolletti fue víctima de cargos indebidos en su tarjeta y la justicia determinó la responsabilidad solidaria del banco y la emisora de tarjetas.

Un vecino de Cipolletti adquirió un teléfono móvil a través de internet, pero en su resumen de tarjeta aparecieron cargadas siete compras adicionales que nunca recibió. A pesar de haber concretado la operación correctamente y recibir solo un dispositivo, la cuenta bancaria reflejó un total de ocho transacciones.

El hombre realizó reclamos ante el banco BBVA Argentina S.A. y la empresa emisora de tarjetas, Prisma Medios de Pago S.A.U., sin obtener solución. Por ello, presentó una denuncia administrativa ante la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, que sancionó a ambas compañías y ordenó la devolución de los montos cobrados indebidamente.

Las empresas impugnaron la sanción, pero los recursos fueron rechazados, confirmando la multa y el resarcimiento al consumidor. Posteriormente, el cliente amplió su reclamo ante el fuero Civil de Cipolletti, solicitando indemnización por daño moral y una multa civil por conducta abusiva.

El Poder Judicial determinó la responsabilidad solidaria del banco y de la emisora de tarjetas, condenándolas a pagar tanto la multa civil como el daño moral, y a actualizar los intereses sobre el monto correspondiente desde la resolución administrativa inicial hasta el efectivo pago. El fallo destacó que la prolongación de la situación y la falta de respuesta rápida agravaron el perjuicio sufrido por el consumidor.