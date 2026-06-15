​COMPR.AR: nuevo procedimiento simplificado para compras de menor cuantía en Río Negro 

El Gobierno de Río Negro puso en marcha un nuevo procedimiento simplificado dentro del sistema COMPR.AR RN para compras de menor cuantía, con el objetivo de agilizar trámites administrativos, optimizar tiempos de gestión e incorporar a pequeños proveedores en las contrataciones públicas.

El Gobierno de Río Negro incorporó una nueva modalidad dentro del sistema COMPR.AR RN destinada a las Contrataciones Directas por Monto de Menor Cuantía, con el objetivo de agilizar los procesos de compra pública, reducir la carga administrativa y facilitar la participación de pequeños proveedores.

La medida forma parte de la estrategia provincial de modernización del Estado y surge de la evaluación de la primera etapa de implementación del sistema, incorporando aportes de usuarios y áreas intervinientes.

Un esquema más ágil para compras de bajo monto

El nuevo procedimiento simplificado establece que el uso obligatorio de la plataforma COMPR.AR se limitará a la carga de la Solicitud de Contratación. El resto del trámite continuará realizándose a través del expediente electrónico en GDE, de acuerdo con la normativa vigente.

La modalidad alcanza a las compras cuyo importe total no supere el 20% del monto máximo previsto para las contrataciones directas, según lo establecido en el artículo 20 del Decreto 200/24.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el objetivo es optimizar tiempos, simplificar pasos y mejorar la eficiencia en las adquisiciones del Estado.

Inclusión de pequeños proveedores

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la incorporación de proveedores que aún no están inscriptos en el Registro Provincial, lo que busca ampliar la base de oferentes y dinamizar la participación en compras públicas de menor escala.

En ese sentido, se indicó que la medida apunta a mejorar la accesibilidad del sistema y fortalecer la vinculación con el sector productivo local.

Soporte y herramientas de asistencia

La Subsecretaría de Compras y Suministros dispuso un equipo de soporte técnico para asistir a los usuarios en la transición hacia el sistema digital. Para consultas o inconvenientes, se habilitó el correo [email protected].

Además, en el sitio oficial http://suministros.rionegro.gov.ar se encuentran disponibles guías prácticas, manuales y documentación para la utilización del sistema.

Modernización del Estado

Con esta actualización, la provincia busca avanzar en la digitalización de los procesos administrativos, fortalecer la transparencia y mejorar la capacidad de respuesta del Estado en las contrataciones públicas.