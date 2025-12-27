​Cipolletti ya regula el transporte de pasajeros a través de aplicaciones 

Entró en vigencia la Ordenanza 562/2025, que establece un marco legal para los servicios de transporte mediante plataformas digitales y los integra al sistema de movilidad urbana de la ciudad.

Desde este viernes 26 de diciembre entró en vigencia en Cipolletti la Ordenanza 562/2025, que regula los servicios de transporte de pasajeros a través de aplicaciones. La norma fue publicada en el Boletín Oficial N° 638 y surge del proyecto impulsado por el Ejecutivo Municipal y aprobado por el Concejo Deliberante.

La iniciativa apunta a modernizar el Código de Transporte vigente, incorporando de manera formal y legal a las plataformas tecnológicas de intermediación en el transporte privado de pasajeros. El objetivo central es garantizar eficiencia, calidad, seguridad y equidad, integrando estas nuevas modalidades al sistema de movilidad urbana de la ciudad.

A través del Expediente N° 063-M-2025, la Secretaría de Fiscalización promovió la modificación de la Ordenanza de Fondo N° 232/14, Anexo VII, correspondiente al Código de Transporte Público – Servicio de Taxi. De este modo, se incorporó un nuevo marco normativo bajo el título “Plataformas Tecnológicas de Intermediación en el Transporte”.

El secretario de Fiscalización, Diego Zuñiga, explicó que la aprobación de la ordenanza permite autorizar los servicios de transporte privado de pasajeros que funcionan mediante aplicaciones, una actividad que —según remarcó— “responde a una demanda concreta de la sociedad”.

Asimismo, Zuñiga subrayó que la regulación busca garantizar una competencia leal, ya que el transporte en la ciudad se encuentra regulado y sujeto a requisitos específicos. “Queremos que todos cumplan con las mismas normativas y los mismos requisitos”, afirmó.

Entre las exigencias establecidas, los titulares de los vehículos y los conductores deberán inscribirse ante el municipio y cumplir con una serie de condiciones, entre ellas: presentación de DNI e inscripción fiscal, certificados de antecedentes provinciales y nacionales, constancia de no figurar en registros de deudores alimentarios ni de violencia familiar o de género, contratación de un seguro de responsabilidad civil y acreditación de que el vehículo no posee inhibiciones, denuncias de robo ni embargos.

La ordenanza también contempla modificaciones en el régimen tarifario de los taxis, en el marco de la actualización integral del sistema de transporte.

Con esta medida, Cipolletti se convierte en la primera ciudad del Alto Valle de Río Negro en establecer un marco normativo específico para los servicios de transporte de pasajeros mediante plataformas digitales, marcando un precedente en la región en materia de regulación de nuevas formas de movilidad.