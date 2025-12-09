​Cipolletti ya alcanzó el 75% de luminaria LED y proyecta llegar al 100% en 2026 

El municipio avanza con el recambio de luces de sodio por tecnología LED y la instalación de nuevas columnas en distintos barrios. El intendente Rodrigo Buteler confirmó que en 2026 la ciudad tendrá cobertura total, mejorando la seguridad y reduciendo el consumo energético.

Cipolletti continúa profundizando su Plan de Luminaria LED, que ya alcanza al 75% de la ciudad y que promete llegar al 100% en diciembre de 2026. El intendente Rodrigo Buteler destacó en una reunión con el área de Alumbrado Público que cuando comenzaron el programa, solo el 20% de la ciudad contaba con este tipo de iluminación.

La próxima etapa, prevista para febrero de 2026, abarcará los barrios Del Trabajo, San Lorenzo, Anai Mapu y Parque Norte. Paralelamente, las cuadrillas municipales trabajan esta semana en Isla Jordán, Don Bosco, Caminos Rurales y el Paseo Urbano.

En Don Bosco se instalarán 216 luces nuevas, mientras que ya se completaron los recambios en 12 de Septiembre, Almirante Brown, Los Álamos y Brentana. Luego será el turno de Flamingo y Luis Piedrabuena. También avanzan las obras de zanjeo para la iluminación de ciclovías en Vélez Sarsfield y Mosconi, con un total de 50 luminarias proyectadas.

Las tareas incluyen además nuevos postes y luces LED en diversos sectores rurales (A0, A1, A6-Bis y A8), beneficiando a familias de Costa Norte, Lalor, Bella Vista, Amanecer y Valle Azul. El ingreso a Costa Norte ya cuenta con iluminación renovada, una mejora clave para los vecinos que transitan diariamente hacia escuelas y lugares de trabajo.

En Isla Jordán, el recambio LED comenzó en el Parque Recreativo y continuará en la zona de la ex Balsa, donde se instalarán 45 luminarias y 12 postes.