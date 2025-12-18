​Cipolletti: tres empresas presentaron ofertas para construir el nuevo CET del Distrito Vecinal Noreste 

El Gobierno de Río Negro abrió los sobres para la construcción del nuevo Centro de Educación Técnica del Distrito Vecinal Noreste, una obra clave financiada con el Bono VMOS que fortalecerá la formación en programación y robótica.

En un acto encabezado por el Gobernador Alberto Weretilneck y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, se realizó la apertura de sobres con las tres ofertas para la construcción del nuevo Centro de Educación Técnica (CET) del Distrito Vecinal Noreste. La obra será financiada con el Bono VMOS, a partir del acuerdo alcanzado por el gobernador con las petroleras que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

El nuevo establecimiento educativo contará con orientación en Técnico en Programación, con talleres vinculados a la robótica educativa. El proyecto prevé la construcción de nueve aulas comunes, un aula de saberes tecnológicos, talleres específicos de programación y robótica, y un Salón de Usos Múltiples con comedor y cocina. Además, se incorporará un sector exterior con equipamiento deportivo abierto a la comunidad, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la escuela y el barrio.

Durante el acto, Weretilneck destacó el trabajo articulado entre Provincia, Municipio y comunidad: “Ese esfuerzo compartido permite que el Estado siga dando respuestas y generando nuevas oportunidades para todos”, expresó.

Por su parte, el intendente Buteler remarcó que la obra se enmarca en una planificación integral de la ciudad. “Venimos trabajando junto al gobernador en una Cipolletti planificada, ordenada y con proyección de futuro, donde el crecimiento urbano debe ir acompañado por infraestructura y oportunidades”, sostuvo, y subrayó que la nueva escuela técnica será una respuesta concreta tanto para el distrito como para toda la ciudad.

Las ofertas presentadas

En la apertura de sobres se conocieron las tres propuestas económicas para ejecutar la obra:

Posse SA: $6.959.092.114,52

$6.959.092.114,52 BRB SRL: $5.160.480.619

$5.160.480.619 Sylpa SRL: $6.566.624.777

Del acto participaron también el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, el interventor del IPPV, Mariano Lavin, y otras autoridades provinciales y municipales. La iniciativa representa una inversión estratégica en educación técnica, orientada a formar jóvenes en áreas clave para el desarrollo productivo y tecnológico de la región.