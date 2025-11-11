​Cipolletti será sede del Primer Congreso Provincial sobre Agrimensura y Catastro 

El evento se realizará este viernes 14 de noviembre en el Hotel Casino del Río. Participarán referentes nacionales, académicos y funcionarios que debatirán sobre los desafíos actuales y futuros de la agrimensura.
Este viernes 14 de noviembre, la ciudad de Cipolletti será escenario del Primer Congreso Provincial sobre Agrimensura y Catastro, un encuentro que reunirá a especialistas, funcionarios y representantes del ámbito académico para analizar los desafíos actuales de la disciplina y su proyección a futuro.
El evento se desarrollará en el Hotel Casino del Río, organizado por la Gerencia de Catastro de la Agencia de Recaudación Tributaria (ART) y el Consejo Profesional de Agrimensura (CPA). Contará con la participación de reconocidos expertos nacionales, entre ellos Jorge Soria, presidente de la Federación Argentina de Agrimensura (FADA), y Sergio Cimbaro, titular de la Academia Nacional de Agrimensura (ANA).
También disertarán profesionales de distintas provincias y funcionarios de organismos provinciales y municipales.
Gran expectativa y respaldo institucional
El agrimensor Marcelo Lupiano, gerente de Catastro de Río Negro y uno de los impulsores de la iniciativa junto al agrimensor Claudio Isaac, presidente del CPA, destacó la alta convocatoria:
“Es una enorme satisfacción observar la cantidad de inscriptos que ya tenemos —casi 170— y que se siguen sumando. Este Primer Congreso Rionegrino sobre Agrimensura y Catastro es un primer paso, porque vamos por más”, afirmó.
Lupiano valoró el apoyo de autoridades del Ministerio de Hacienda, la ART, el CPA, y entidades nacionales como la FADA, la ANA, el Consejo Federal de Catastro (CFC), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el CEPAC, además del acompañamiento de la Municipalidad de Cipolletti.
“Estos apoyos nos permiten concretar un espacio de intercambio profesional que fortalece la calidad y jerarquía de la agrimensura, una profesión que cumple un rol esencial como servicio a la sociedad”, subrayó.
Temáticas y objetivos
El Congreso abordará cuatro ejes temáticos centrales:
- La mensura para la constitución del estado parcelario.
- La publicidad registral.
- La comunicación catastral.
- La determinación exacta de la ubicación de la parcela en un sistema global.
“Estos temas resumen el objetivo principal del Catastro: garantizar un sistema registral sólido y transparente que brinde seguridad jurídica y confianza en las transacciones inmobiliarias”, explicó Lupiano.
Finalmente, el funcionario destacó la colaboración de colegas locales en la organización e invitó a participar a intendentes y funcionarios municipales del Alto Valle.
Con una importante convocatoria y el acompañamiento de instituciones de todo el país, el Primer Congreso Provincial sobre Agrimensura y Catastro se perfila como un hito para el desarrollo profesional y la planificación territorial en Río Negro.
ð Inscripciones abiertas: Formulario oficial