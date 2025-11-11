​Cipolletti será sede del Primer Congreso Provincial sobre Agrimensura y Catastro 

El evento se realizará este viernes 14 de noviembre en el Hotel Casino del Río. Participarán referentes nacionales, académicos y funcionarios que debatirán sobre los desafíos actuales y futuros de la agrimensura.

Este viernes 14 de noviembre, la ciudad de Cipolletti será escenario del Primer Congreso Provincial sobre Agrimensura y Catastro, un encuentro que reunirá a especialistas, funcionarios y representantes del ámbito académico para analizar los desafíos actuales de la disciplina y su proyección a futuro.

El evento se desarrollará en el Hotel Casino del Río, organizado por la Gerencia de Catastro de la Agencia de Recaudación Tributaria (ART) y el Consejo Profesional de Agrimensura (CPA). Contará con la participación de reconocidos expertos nacionales, entre ellos Jorge Soria, presidente de la Federación Argentina de Agrimensura (FADA), y Sergio Cimbaro, titular de la Academia Nacional de Agrimensura (ANA).

También disertarán profesionales de distintas provincias y funcionarios de organismos provinciales y municipales.

Gran expectativa y respaldo institucional

El agrimensor Marcelo Lupiano, gerente de Catastro de Río Negro y uno de los impulsores de la iniciativa junto al agrimensor Claudio Isaac, presidente del CPA, destacó la alta convocatoria:

“Es una enorme satisfacción observar la cantidad de inscriptos que ya tenemos —casi 170— y que se siguen sumando. Este Primer Congreso Rionegrino sobre Agrimensura y Catastro es un primer paso, porque vamos por más”, afirmó.

Lupiano valoró el apoyo de autoridades del Ministerio de Hacienda, la ART, el CPA, y entidades nacionales como la FADA, la ANA, el Consejo Federal de Catastro (CFC), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el CEPAC, además del acompañamiento de la Municipalidad de Cipolletti.

“Estos apoyos nos permiten concretar un espacio de intercambio profesional que fortalece la calidad y jerarquía de la agrimensura, una profesión que cumple un rol esencial como servicio a la sociedad”, subrayó.

Temáticas y objetivos

El Congreso abordará cuatro ejes temáticos centrales:

La mensura para la constitución del estado parcelario.

La publicidad registral.

La comunicación catastral.

La determinación exacta de la ubicación de la parcela en un sistema global.

“Estos temas resumen el objetivo principal del Catastro: garantizar un sistema registral sólido y transparente que brinde seguridad jurídica y confianza en las transacciones inmobiliarias”, explicó Lupiano.

Finalmente, el funcionario destacó la colaboración de colegas locales en la organización e invitó a participar a intendentes y funcionarios municipales del Alto Valle.

Con una importante convocatoria y el acompañamiento de instituciones de todo el país, el Primer Congreso Provincial sobre Agrimensura y Catastro se perfila como un hito para el desarrollo profesional y la planificación territorial en Río Negro.

ð Inscripciones abiertas: Formulario oficial