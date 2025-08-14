​Cipolletti: secuestran un Uber por falta de habilitación 

Un operativo municipal detectó a un conductor de Uber en doble fila sin la documentación exigida por la normativa local.

Este jueves por la mañana, inspectores de tránsito del Municipio de Cipolletti secuestraron un vehículo que operaba como Uber sin la documentación habilitante. El procedimiento se realizó en Mengelle casi Avenida La Plata, cuando el automóvil estaba detenido en doble fila esperando un pasajero.

Según informaron desde el área de Tránsito, al conductor se le solicitó la autorización correspondiente para prestar el servicio y no pudo presentarla. “Los controles serán estrictos, tanto para los Uber como para colectivos y trafics que trabajen de manera irregular. El objetivo es cuidar la seguridad de los pasajeros”, señalaron fuentes municipales.

El operativo se da en un contexto de creciente tensión con el sector de taxis, que días atrás reclamó por la competencia desleal de las plataformas de transporte, asegurando que “no están reguladas y nos perjudican en un alto porcentaje”.

El Municipio adelantó que continuará con operativos de control en distintos puntos de la ciudad para detectar y sancionar a vehículos que presten servicio sin habilitación.