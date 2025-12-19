​Cipolletti: se realizó la Audiencia Pública por el proyecto Oleoducto Duplicar Norte 

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático llevó adelante la Audiencia Pública del proyecto Oleoducto Duplicar Norte, donde se presentó el Estudio de Impacto Ambiental. Participaron autoridades provinciales, municipales, referentes técnicos y representantes gremiales, con eje en la evaluación ambiental, la participación ciudadana y la generación de empleo local.

Este jueves 18 de diciembre, en la ciudad de Cipolletti, se realizó la Audiencia Pública correspondiente al proyecto “Oleoducto Duplicar Norte”, impulsado por Oleoductos del Valle S.A., en el marco del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previsto por la Ley Provincial 3.266.

La instancia tuvo lugar en la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente y contó con una decena de oradores inscriptos, entre ellos el secretario general de UOCRA Zona Atlántica, Damián Miler. La apertura estuvo a cargo de la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, María Judith Jiménez, junto al subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental, Nicolás Jurgeit, y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler.

Durante la jornada, la empresa presentó los lineamientos generales del proyecto, mientras que la explicación técnica del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) estuvo a cargo de la consultora Confluencia SRL. También participaron como expositores invitados representantes de organismos y entidades vinculadas al sector energético y ambiental, entre ellos referentes de la Secretaría de Hidrocarburos, OFEPHI, cámaras empresariales, el IAPG y la Defensoría del Pueblo de Río Negro.

Según lo expuesto, el proyecto contempla la ampliación de la capacidad de transporte de crudo entre la Estación de Bombeo Puesto Hernández, en Neuquén, y la Estación de Bombeo Allen, en Río Negro. En el territorio rionegrino, la obra prevé la instalación de 147 kilómetros de ducto, con el objetivo de fortalecer la infraestructura energética regional.

Jiménez explicó que el EIA fue elaborado conforme a la normativa nacional y provincial vigente, e incluye la identificación de impactos y un Plan de Gestión Ambiental con medidas de prevención, mitigación, monitoreo y contingencias, además de acciones específicas como restauración de suelos, gestión de residuos, control de circulación y protección de fauna.

“La audiencia pública permite que la comunidad conozca el proyecto, se informe y opine. Todo lo expresado se incorpora al dictamen técnico que luego da lugar a la resolución ambiental”, señaló la funcionaria, y aclaró que una vez emitida dicha resolución, la empresa quedará habilitada para iniciar la obra.

En el plano laboral, Damián Miler subrayó la importancia de que este tipo de inversiones se traduzcan en empleo genuino, con prioridad en la mano de obra local y la formación profesional. Indicó además que el desarrollo integral de los proyectos energéticos en la región podría generar entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo, lo que calificó como “un hecho histórico para Río Negro y la región”.