​Cipolletti se prepara para celebrar su 122° aniversario sobre la histórica calle Fernández Oro 

La Municipalidad convoca a instituciones y organizaciones a participar del desfile cívico que se realizará el domingo 5 de octubre, en un recorrido que une pasado y presente de la ciudad.

La histórica calle Fernández Oro, que atraviesa la ciudad y alberga edificios emblemáticos como el Registro Civil, la Casa de la Música, la Calesita, la Escuela de Cadetes de la Policía de Río Negro, la Estación del Tren y el Complejo Cultural, será nuevamente el epicentro de la celebración del 122° aniversario de Cipolletti.

Esta calle, que también fue hogar de negocios e instituciones emblemáticas como la Farmacia Fernández, la Tienda Los Hermanos (Diente de Oro) y Elosegui, fue testigo de numerosos desfiles, carnavales y eventos deportivos, como la largada simbólica de la Vuelta de la Manzana y la Primera Milla Nocturna.

Lleva el nombre del General Manuel Fernández Oro, nacido en San Juan en 1848 y considerado fundador de la ciudad, además de promotor del riego y cultivo de la Colonia Lucinda, en honor a su esposa, Lucinda Larrosa de Fernández Oro.

La denominación oficial de la calle se estableció el 30 de mayo de 1928, cuando la Comisión de Fomento de Colonia Lucinda decidió nombrar la calle N° 1 en honor al General Fernández Oro, tras un proceso de numeración de las calles iniciado en 1926.

En este 2025, Cipolletti celebra un año más de historia con un gran desfile cívico que recorrerá la calle Fernández Oro, uniendo pasado y presente. La Municipalidad convoca a instituciones y organizaciones a inscribirse para participar del evento a través del formulario online disponible hasta el lunes 22 de septiembre.

El desfile se realizará el domingo 5 de octubre desde las 15 horas, sobre calle Fernández Oro entre Belgrano y Sarmiento. La comunidad está invitada a disfrutar de esta celebración familiar y a reafirmar el orgullo de ser cipoleños.