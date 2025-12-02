​Cipolletti refuerza los operativos por la ordenanza de Pirotecnia Cero: habrá fuertes multas 

El Municipio intensificó los controles en todos los barrios para garantizar unas fiestas más inclusivas y seguras. Se supervisan comercios, depósitos, vehículos de carga y ventas por redes sociales. Las multas pueden llegar a los $3,4 millones.

En Cipolletti, el Municipio reforzó esta semana los operativos para garantizar el cumplimiento de la ordenanza de Pirotecnia Cero, una normativa que prohíbe la comercialización, tenencia y uso de artefactos sonoros y lumínicos en toda la ciudad. Los controles se realizan a través de la Dirección de Comercio, con el objetivo de prevenir incidentes y asegurar unas fiestas más inclusivas, especialmente para personas con TEA, adultos mayores y animales.

Según informó el secretario de Fiscalización, Diego Zuñiga, los operativos se desarrollan en conjunto con la Policía, Fiscalía y personal de la Caminera. “Los controles abarcan comercios, depósitos y vehículos de carga o transporte. También realizamos seguimiento de publicaciones en redes sociales donde se detecta venta de pirotecnia”, detalló.

La normativa vigente surge de la modificación del Art. 228 de la Ordenanza de Fondo 462-22, aprobada en 2024, que establece la prohibición total de la comercialización, distribución, tenencia, portación, depósito y uso público o privado de pirotecnia festiva en el ejido de Cipolletti.

Desde el Juzgado de Faltas recordaron que las sanciones vigentes van desde 80 a 3500 Sanción Administrativa Municipal (SAM), con posibilidad de clausura según la gravedad. Con un valor actualizado del SAM de $995, las multas pueden alcanzar los $3.482.500.

Las autoridades recordaron que quienes detecten venta de pirotecnia pueden comunicarse con la Central de Atención al Ciudadano al 147, o realizar la denuncia a través del chatbot de la página oficial del Municipio.

Por qué rige Pirotecnia Cero

La ordenanza se sostiene en estadísticas de organismos de salud que evidencian el riesgo de quemaduras y accidentes asociados al uso de pirotecnia, sobre todo en un contexto climático ventoso y seco como el de la región durante diciembre. También resalta el impacto negativo de los ruidos fuertes en personas con trastornos del espectro autista, para quienes los estruendos pueden desencadenar crisis, y el estrés que provoca en mascotas, generando huida o comportamientos peligrosos.