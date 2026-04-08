​Cipolletti presentó unidades 0 km del transporte urbano y ya circulan por la ciudad 

El Municipio incorporó 6 nuevas unidades y 2 de refuerzo al sistema de Transporte Urbano de Cipolletti, con rampas, climatización, GPS y mayor cobertura. El servicio ya opera con cinco nuevas líneas y aplicación para seguir recorridos en tiempo real.

Este miércoles 8 de abril, el Municipio de Cipolletti presentó oficialmente las nuevas unidades 0 km del sistema de Transporte Urbano de Cipolletti (TUC), en un acto encabezado por el intendente Rodrigo Buteler frente al edificio municipal de calle Yrigoyen 379, con presencia de autoridades locales y vecinos.

Las seis nuevas unidades, junto a dos de refuerzo, cuentan con rampas para personas con movilidad reducida, climatización, calefacción y seguimiento por GPS en tiempo real.

“Estamos todos contentos. La última licitación fue en 2005 y el sistema se deterioró porque no había previsibilidad económica para invertir. Nos comprometimos con los cipoleños y trabajamos en consenso para lograr soluciones”, destacó Buteler. Agregó que el transporte público funcionará ahora como un servicio ordenado, con líneas nocturnas, unidades modernas y la posibilidad de seguimiento desde la aplicación.

El nuevo sistema ya opera con cinco líneas que amplían la cobertura:

Línea 1: Bº Manzanar – Bº 1200 Viviendas – Bº CGT – Bº A.Mapu – Bº Trabajo.

Bº Manzanar – Bº 1200 Viviendas – Bº CGT – Bº A.Mapu – Bº Trabajo. Línea 2: Plaza San Martín – Ferri.

Plaza San Martín – Ferri. Línea 3: Plaza San Martín – Costa.

Plaza San Martín – Costa. Línea 4: Plaza San Martín – DVNe.

Plaza San Martín – DVNe. Línea 5: Plaza San Martín – Puente 83.

Entre las mejoras del servicio, se destacan: mayor frecuencia, incluyendo fines de semana; extensión del horario nocturno hasta las 00:30; reducción de tiempos de espera; nuevas garitas con cámaras de seguridad y wifi; paradas demarcadas; y escaneo de QR para evaluar la calidad del servicio.

El seguimiento de los colectivos se puede realizar a través de la aplicación “TUC”, disponible en Playstore, donde se pueden consultar horarios, frecuencias y recorridos.

Este avance responde a una demanda histórica de la comunidad tras más de 20 años sin licitación del servicio y representa un compromiso del gobierno municipal con la mejora continua del transporte público.