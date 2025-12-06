​Cipolletti presenta el proyecto para modernizar la calle Perón 

La Municipalidad realizará el 18 de diciembre, de 19 a 22 en la Sala Piazzolla del CCC, una instancia de participación ciudadana para analizar el proyecto de ampliación, ordenamiento y mejora de la calle Presidente Juan Domingo Perón, uno de los accesos principales a la ciudad.

El jueves 18 de diciembre, de 19 a 22 horas, la Municipalidad de Cipolletti realizará en la Sala Piazzolla del Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57) la consulta significativa del proyecto de ordenamiento vial, conectividad, ampliación de capacidad y seguridad sobre calle Presidente Juan Domingo Perón, una de las arterias clave de acceso a la ciudad.

La propuesta forma parte de un trabajo conjunto con Vialidad Rionegrina y será financiada por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, junto con la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE).

El proyecto busca transformar la calle Perón en una vía troncal moderna y eficiente, que permita mejorar la fluidez del tránsito urbano, la conexión con el Parque Industrial y la vinculación con rutas estratégicas como la 65, la 22 y el acceso al Tercer Puente.

El secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich, destacó la magnitud del plan y explicó que se trata de una intervención integral:

“Será una obra muy importante, puntualmente relacionada con el ensanchamiento y una estructura urbana moderna que incorpore al tránsito toda su conectividad. Estamos hablando de cuatro carriles centrales y colectoras, mobiliario urbano, bicisenda y alumbrado público, desde Illia hasta Ruta 65”.

Zovich agregó que el objetivo principal es “lograr que Perón tenga la fluidez y calidad de tránsito que debe tener, y que deje de ser un límite entre sectores de la ciudad”.También indicó que el proyecto ejecutivo fue desarrollado por una consultora contratada a través de la CAF, y que Vialidad Provincial será la encargada de licitar la obra, prevista para el primer bimestre de 2026.

Cómo será la nueva calle Perón

El diseño contempla un rediseño integral en cinco tramos, que podrán ejecutarse en forma independiente o simultánea:

Vélez Sarsfield – Hipólito Yrigoyen Hipólito Yrigoyen – Leandro N. Alem Leandro N. Alem – Bolivia Bolivia – Venezuela Venezuela – Circunvalación Presidente Arturo Illia

Además, incluye:

Proyecto vial integral

Nueva iluminación LED

Semaforización

Adecuación de desagües pluviales y canal de riego

Parquización

Mobiliario urbano

Bicisendas y colectoras

Objetivos del proyecto

El plan apunta a:

Integrar y modernizar el espacio urbano, mejorando la calidad de vida con más alternativas de movilidad.

Favorecer el desarrollo económico y comercial mediante infraestructura vial más eficiente.

Aumentar la capacidad de circulación y la seguridad vial, reduciendo tiempos de viaje y costos de operación.

Adaptar la infraestructura existente a las nuevas demandas de crecimiento, movilidad sostenible y dinámica urbana.

Participación ciudadana

La consulta significativa es una instancia clave dentro del proceso de financiamiento internacional, con el objetivo de garantizar transparencia, acceso a la información y participación de la comunidad. Los vecinos podrán informarse, realizar aportes y expresar inquietudes sobre la obra proyectada.

La convocatoria es abierta a toda la ciudadanía y se realizará el jueves 18 de diciembre, de 19 a 22 horas, en la Sala Piazzolla del CCC, con acceso presencial y transmisión en vivo.