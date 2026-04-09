​Cipolletti: operativo en el Parque Industrial tras denuncias por inseguridad 

El Municipio intervino en la zona de Saturnino Franco y Rodolfo Diesel por ocupaciones irregulares y consumo de drogas. Buscan recuperar espacios y reforzar la seguridad barrial.

La Municipalidad de Cipolletti realizó este jueves un operativo en el Parque Industrial, en la intersección de Saturnino Franco y Rodolfo Diesel, tras reiteradas denuncias de vecinos por situaciones de inseguridad.

Según informaron fuentes oficiales, en el lugar se detectó la presencia de personas que se alojaban de manera irregular, utilizaban el espacio para el consumo de drogas y habían comenzado a levantar una construcción precaria.

Denuncias vecinales y preocupación por la inseguridad en el Parque Industrial

Vecinos del sector alertaron sobre molestias constantes y un clima de inseguridad generado por la ocupación del lugar. Las denuncias fueron canalizadas a través de la línea 147, lo que permitió activar la intervención municipal.

El operativo tuvo como objetivo desarticular el uso indebido del espacio y responder a los reclamos de la comunidad.

Plan de ordenamiento urbano: más de 25 “aguantaderos” demolidos

La intervención forma parte del plan de ordenamiento que el Municipio lleva adelante desde hace más de dos años. Este programa incluye trabajos en calles, terrenos baldíos y la erradicación de los denominados “aguantaderos”.

Según datos oficiales, ya se realizaron más de 25 demoliciones de este tipo en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir focos delictivos y mejorar la convivencia.

Trabajo conjunto con la Policía y distintas áreas municipales

Este tipo de operativos se ejecuta de manera coordinada entre distintas áreas municipales y, en muchos casos, con el acompañamiento de la Policía de Río Negro.

El objetivo es recuperar espacios públicos que eran utilizados para actividades ilegales o conflictivas, y devolver tranquilidad a los barrios.

La importancia de las denuncias anónimas

Desde el Municipio destacaron el rol clave de los vecinos para detectar estas situaciones. Las denuncias pueden realizarse de forma anónima a través de la línea 147 y otros canales habilitados.

Las autoridades remarcaron que estas acciones forman parte de una política sostenida para mejorar la seguridad, el orden y la calidad de vida en Cipolletti, transformando espacios conflictivos en entornos más seguros para toda la comunidad.