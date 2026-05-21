​Cipolletti multará a quienes arrojen agua a la vía pública 

El Municipio de Cipolletti recordó que arrojar agua, líquidos o fluidos a la vía pública puede derivar en fuertes multas y hasta clausuras. Durante el invierno, el riesgo aumenta por la formación de hielo en veredas y calles debido a las temperaturas bajo cero.

Con la llegada de las temperaturas bajo cero en Cipolletti, el Municipio volvió a advertir sobre una práctica que puede transformarse en un riesgo para peatones y automovilistas: arrojar agua a la vía pública. Las autoridades confirmaron que estas acciones son fiscalizadas y pueden derivar en multas económicas, clausuras e incluso inhabilitaciones.

El problema se agrava durante el invierno, cuando el agua acumulada sobre veredas y calles puede congelarse y provocar caídas o accidentes.

Qué multas hay por tirar agua en la vía pública en Cipolletti

Arrojar agua, líquidos o fluidos en veredas y calles de Cipolletti está prohibido por el Código de Faltas local y puede generar sanciones económicas importantes.

Las multas varían según el origen del derrame y actualmente se calculan en base al valor de la Sanción Administrativa Municipal (SAM), que hoy es de $1400.

En algunos casos, además de la multa, también pueden aplicarse clausuras o inhabilitaciones.

Qué dice el Código de Faltas de Cipolletti

El Juzgado de Faltas recordó que las sanciones están contempladas en el Artículo 67 de la Ordenanza de Fondo N°513/24.

Las penalidades se dividen según quién arroje el agua a la vía pública:

Viviendas particulares

Cuando el agua proviene de viviendas, las multas van de 50 a 2.500 SAM.

Con el valor actual, las sanciones pueden ir desde los $70.000 hasta los $3.500.000.

Además, puede aplicarse clausura de hasta 180 días.

Comercios y locales

En el caso de comercios o actividades similares, las multas van de 80 a 3.500 SAM.

Eso representa sanciones que oscilan entre $112.000 y $4.900.000.

También pueden aplicarse clausuras o inhabilitaciones temporarias y definitivas.

Industrias y obras en construcción

Las multas más altas recaen sobre industrias, actividades agrícolas y obras públicas o privadas.

En estos casos, las sanciones van de 400 a 5.500 SAM, lo que equivale actualmente a montos entre $560.000 y $7.700.000.

Por qué preocupa el arrojo de agua durante el invierno

Desde el Municipio explicaron que durante el invierno el agua sobre las veredas puede congelarse rápidamente y transformarse en una verdadera trampa para peatones.

Las mañanas con hielo suelen multiplicar los riesgos de caídas, especialmente para adultos mayores y personas que circulan temprano.

Además del peligro para quienes caminan, el agua congelada también puede afectar la circulación vehicular y generar accidentes en esquinas o sectores de sombra.

Cómo denunciar en Cipolletti

El Municipio informó que los vecinos pueden denunciar el arrojo de agua o líquidos a la vía pública a través de distintos canales.

Las denuncias pueden realizarse:

Llamando al 147

Mediante el chatbot oficial de la Municipalidad de Cipolletti

Desde el área de Medioambiente insistieron además en la necesidad de cuidar el agua y evitar su derroche, especialmente durante los meses más fríos.

También recomendaron no utilizar mangueras para lavar vehículos o veredas.