​Cipolletti mostró el impacto de los nuevos derivadores de Ruta 65 y Perón: circulan más de 1.200 vehículos por hora 

Tras la inauguración de las intersecciones canalizadas, el municipio analizó el funcionamiento del sector mediante drones. Destacan una mejora en la fluidez del tránsito y anticipan la incorporación de semáforos inteligentes en otros puntos críticos de la ciudad.

A pocos días de la puesta en marcha de las nuevas intersecciones canalizadas sobre la Ruta Provincial 65 y avenida Perón, el municipio de Cipolletti realizó un relevamiento aéreo para evaluar el comportamiento del tránsito en uno de los sectores más transitados de la ciudad.

El análisis, realizado mediante drones, permitió observar los primeros resultados de una obra considerada estratégica para mejorar la circulación vehicular y reducir los problemas de congestión que se registraban en la zona.

Desde la Secretaría de Fiscalización informaron que actualmente por el sector circulan más de 1.200 vehículos por hora entre autos particulares, transporte de carga y vehículos vinculados a la actividad productiva de la región.

Según destacaron, la combinación entre los nuevos derivadores y el sistema de semaforización inteligente permitió ordenar el tránsito, agilizar los tiempos de espera y mejorar las condiciones de seguridad vial.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, señaló que el crecimiento sostenido de la ciudad y el aumento de la circulación asociado al desarrollo de Vaca Muerta hicieron necesaria una intervención de estas características.

“El volumen de tránsito ya no era el mismo de años atrás y era necesario adaptar la infraestructura para responder a esta nueva realidad”, remarcaron desde el municipio.

Cómo funcionan los semáforos inteligentes

Uno de los aspectos más innovadores de la obra es la incorporación de tecnología adaptativa en los nuevos semáforos instalados en la intersección.

El sistema cuenta con sensores de detección vehicular, controladores dinámicos y herramientas de análisis que permiten monitorear en tiempo real la circulación en cada acceso.

Con esos datos, los equipos ajustan automáticamente la duración de las luces según la cantidad de vehículos presentes en cada carril, optimizando el flujo de tránsito y reduciendo demoras innecesarias.

Buscan ampliar la tecnología a otros puntos conflictivos

El secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, adelantó que el municipio ya proyecta incorporar este sistema en otros cruces considerados críticos dentro de la red vial urbana.

Entre los sectores bajo análisis aparecen las intersecciones de Mariano Moreno y Ruta 151, Mariano Moreno y San Luis, además del cruce de Ruta 22 y Salto.

Una obra clave para la conectividad regional

La obra fue ejecutada de manera conjunta entre el municipio y el Gobierno de Río Negro, con una inversión superior a los 1.600 millones de pesos a través de Vialidad Rionegrina.

Los trabajos incluyeron nuevos carriles de circulación, derivadores, ampliación de calzadas, alumbrado público, señalización, defensas metálicas, construcción de isletas y la instalación de semáforos inteligentes de cuatro tiempos.

Además de mejorar la circulación dentro de Cipolletti, la intervención permite ordenar el tránsito que llega desde Ruta 65 y facilitar la conexión con Circunvalación y la Ruta Nacional 22, dos corredores fundamentales para la movilidad urbana y regional.

Con el crecimiento constante del parque automotor y el movimiento generado por la actividad económica de la región, las autoridades consideran que este tipo de obras serán cada vez más necesarias para acompañar el desarrollo de la ciudad y evitar futuros problemas de congestión vial.