​Cipolletti lanza una gran jornada de adopción y vacunación por el Día del Animal 

La actividad se realizará el 25 de abril en la plaza San Martín, con más de 30 perros en adopción, vacunación gratuita y participación de emprendedores locales.

Cipolletti.- En el marco del Día del Animal, el municipio de Cipolletti junto a la Fundación para el Bienestar Animal (Fun.Pa.Bia) llevará adelante una jornada especial de adopción responsable, vacunación antirrábica y desparasitación abierta a toda la comunidad.

La actividad se desarrollará el sábado 25 de abril, de 10 a 14, en la Plaza San Martín, donde el principal objetivo será encontrarles un hogar a más de 30 perros —entre cachorros y adultos— que actualmente se encuentran en tránsito.

Desde la organización destacaron que los animales se entregarán castrados (o con compromiso de castración en el caso de los cachorros) y con seguimiento, garantizando así una adopción responsable. Además, previamente se compartirán fotos y características de cada perro en redes sociales para que las familias puedan conocerlos.

“Adoptar es un acto de amor”, remarcaron, al tiempo que invitaron a la comunidad a sumarse a esta iniciativa que promueve el cuidado y respeto por los animales.

Servicios gratuitos para mascotas

Durante la jornada, personal de Zoonosis también realizará vacunación antirrábica y desparasitación gratuita para perros y gatos, con atención por orden de llegada.

Feria y emprendimientos

El evento contará además con la participación de la Feria de la Economía Social, con stands de emprendedores y artesanos que ofrecerán productos para mascotas como ropa, juguetes y accesorios.

Una fecha para reflexionar

En Argentina, el Día del Animal se celebra cada 29 de abril en homenaje a Ignacio Lucas Albarracín, pionero en la defensa de los derechos de los animales.

La iniciativa busca no solo fomentar la adopción, sino también generar conciencia sobre la tenencia responsable y el bienestar animal en toda la comunidad.