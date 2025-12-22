​Cipolletti intensificó los controles de tránsito y labró más de 220 actas 

Entre el 15 y el 21 de diciembre se realizaron operativos conjuntos de tránsito y policía. Hubo retención de vehículos, alcoholemias positivas y sanciones por escapes adulterados. Los controles continuarán durante las celebraciones de fin de año.

En el marco de las celebraciones de fin de año, la Municipalidad de Cipolletti intensificó los controles de tránsito con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir siniestros. Los operativos se desarrollaron entre el 15 y el 21 de diciembre, a través de la Dirección de Tránsito y en conjunto con personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA).

Desde el municipio informaron que estos controles continuarán durante los próximos días, especialmente en fechas clave, para garantizar condiciones seguras de circulación para vecinos y vecinas de la ciudad.

Resultados de los operativos

Como resultado de los controles realizados durante esa semana, se labraron 224 actas contravencionales por infracciones a distintas normativas vigentes. Además, se retuvieron 21 vehículos, de los cuales 11 fueron motocicletas y 10 automóviles.

Entre las principales causas de retención, se registraron seis casos por alcoholemia positiva y seis por escapes adulterados o antirreglamentarios. Todos los vehículos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado de Faltas municipal, que determinará las sanciones correspondientes según antecedentes, reincidencia y habitualidad de la infracción.

Alcohol Cero al volante

Cipolletti se encuentra adherida a la Ley Nacional N° 27.714 de Alcohol Cero al volante, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con alcohol en sangre. La normativa busca reducir los factores de riesgo que incrementan la probabilidad de siniestros viales asociados al consumo de alcohol u otras sustancias que alteran la capacidad de conducción.

Desde la Dirección de Tránsito recordaron que el alcohol disminuye la capacidad de reacción, afecta la coordinación motora y reduce la atención, aumentando significativamente el riesgo de accidentes.

Sanciones por escapes adulterados

En relación a los escapes libres o antirreglamentarios, el municipio recordó que el artículo 212 de la Ordenanza 491/23 establece multas que van desde 30 hasta 1200 Sanciones Administrativas Municipales (SAM), según la gravedad de la falta. Estas sanciones se aplican por deficiencias o alteraciones en los gases de escape, humo excesivo o ruidos molestos.

Documentación obligatoria para circular

Finalmente, la Dirección de Tránsito reiteró la documentación obligatoria que debe presentarse durante los controles de rutina: licencia de conducir vigente, cédula verde, seguro obligatorio al día y, en el caso de motocicletas, uso obligatorio de casco.