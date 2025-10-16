​Cipolletti: Inicia la colocación de carpeta asfáltica sobre Ruta 65 y Mosconi 

Desde este jueves y hasta el sábado 18 de octubre se realizarán tareas de asfaltado sobre la Ruta Provincial 65, a la altura del cruce con calle Mosconi. Se recomienda circular con precaución y respetar la señalización.

Durante la jornada de este jueves 16 de octubre, entre las 9 y las 16 horas, se ejecutan tareas de colocación de carpeta asfáltica sobre la Ruta Provincial N° 65, a la altura del cruce con calle Mosconi, en el marco de la obra Intersecciones canalizadas sobre la RP 65.

Los trabajos continuarán durante los días viernes 17 y sábado 18 de octubre. El sábado las tareas se concentrarán sobre la margen norte de las vías, por lo que se interrumpirá el tránsito sobre calle Vélez Sarsfield.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad solicitaron circular con máxima precaución, respetar la cartelería preventiva y las indicaciones de los banderilleros. Aunque la circulación no se verá interrumpida, se deberá transitar a baja velocidad.

Caminos alternativos

Sentido Oeste-Este: se recomienda utilizar el paso a nivel de calle Huechulafquen, transitar por Vélez Sarsfield y retomar RP 65 a la altura de calle Perón.

Sentido Este-Oeste: circular por RP 65 hasta el semáforo de Perón/Salto, doblar hacia calle Perón, continuar por Vélez Sarsfield y retomar la RP 65 en Huechulafquen.

Se aclara que el nuevo paso a nivel sobre calle Mosconi aún no se encuentra habilitado para la circulación vehicular.

Una obra clave para la conectividad

La construcción de los derivadores de tránsito sobre la Ruta Provincial 65, con una inversión provincial superior a 1.600 millones de pesos, avanza a buen ritmo y se consolida como una solución clave para mejorar la conectividad y la seguridad vial de la región.

El proyecto permitirá un mejor ordenamiento urbano en una zona de crecimiento constante, resolviendo los conflictos de circulación en los accesos a la ciudad, especialmente en los cruces con las vías del ferrocarril.

La obra contempla dos intersecciones canalizadas que ordenarán el ingreso y egreso de vehículos, beneficiando a miles de residentes y a quienes transitan hacia localidades vecinas. Además, reducirá los tiempos de viaje y mejorará la seguridad vial, aportando al desarrollo urbano del sector.